'Corsica lirica', concerto con i vincitori del concorso lirico

Venerdì 28 aprile 2023 alle ore 20.30 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce si apre al Gala Premio dei vincitori del Concorso lirico “Corsica Lirica” insieme al primo classificato David Goldberg (tenore) e all’ideatrice del concorso Katerina Kovanji (mezzosoprano), accompagnati al pianoforte da Vincenzo Cicchelli.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con Agìmus, per ascoltare le melodie eterne di “Tosca” di Giacomo Puccini, “Macbeth” di Giuseppe Verdi, “Carmen” di George Bizet, “Samson et Dalila” di Camille Saint-Saëns, ma anche, in omaggio alle nazionalità dei due artisti rispettivamente israeliana e russa, canzoni popolari legate al mondo del folklore di quelle tradizioni secolari.



Tutto affidato alla voce di Katerina Kovanji, mezzosoprano solista della Filarmonia di San Pietroburgo, una carriera che la vede calcare i palcoscenici d’Europa, da Teatro Massimo di Catania e Petruzzelli di Bari a Theatre Gymnase di Parigi, e interpretare ruoli che spaziano da Cherubino e Marcellina in “Le Nozze di Figaro” di Wolfgang Amadeus Mozart, e Rosina in “Il Barbiere di Siviglia” e Angelina in “La Cenerentola” di Gioacchino Rossini a Olga in “Eugeny Onegin” e Polina in “La Dama di Picche” di Piotr Ilic Tchaikovsky, e di David Goldberg, studi alla Jerusalem Lyric Opera con Kristian Benedikt, Bibiana Goldenthal, Jeffrey Francis, Zvi Semel, Sofia Mazar, numerosi concorsi internazionali e borse di studio al suo attivo, tra cui Jerusalem International Opera Competition 2022 e America-Israel Cultural Foundation’s Excellence Outstanding Scholarship for Classical Singing 2020 e 2022, e una attività che lo vede tenore solista del Jerusalem Lyric Opera & Festival e impersonare ruoli del repertorio italiano come Rodolfo in “La Bohème” e Mario Cavaradossi in “Tosca” di Puccini. Al pianoforte Vincenzo Cicchelli, che da oltre venti anni si dedica all’accompagnamento del Canto e alla divulgazione del repertorio per Voce e Pianoforte attraverso l’ideazione di programmi a tema in cui intreccia brani provenienti da tutte le epoche, aree linguistiche e generi musicali.