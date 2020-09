Al Planetario l'ottava edizione del Corso Base di Astronomia per grandi e piccoli

Aperte le iscrizioni per l'ottava edizione del Corso Base di Astronomia per grandi e piccoli.

Il corso si svilupperà in SEI incontri: quattro lezioni teoriche tenute all’interno del Planetario, nelle quali verranno approfondite con un linguaggio comprensibile a tutti, le tematiche astronomiche con l’ausilio di filmati e contenuti digitali 3D inediti, un quinto incontro sul prato del planetario per conoscere e familiarizzare con diversi tipi di telescopi.

L’ultimo incontro si svolgerà nel cielo scuro del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, dove sarà possibile osservare la Luna, i pianeti, gli ammassi di stelle e le galassie grazie ai più potenti telescopi della Puglia.



Dettagli Corso



6 LEZIONI : 4 lezioni teoriche da 1h e 30’’ e 2 lezioni pratiche

Dove: Lezioni teoriche presso il Planetario di Bari. 1° lezione pratica sul prato del planetario, 2° lezione pratica nel del Parco dell’Alta Murgia.

Costo complessivo : € 35 a persona (ADULTI E BAMBINI)

Destinatari: adulti e bambini con età superiore ai 6 anni.





Calendario

Venerdì 16 Ottobre dalle ore 19:00 alle ore 20:30 – 1° lezione pratica – prato del planetario

Venerdì 23 Ottobre dalle ore 19:00 alle ore 20:30 – lezione teorica.

Venerdì 30 Ottobre dalle ore 19:00 alle ore 20:30 – lezione teorica.

Venerdì 6 Novembre dalle ore 19:00 alle ore 20:30 – lezione teorica.

Venerdì 13 Novembre dalle ore 19:00 alle ore 20:30 – lezione teorica.

Data da stabilire in base alle condizioni meteo, dalle 21 alle 23.30 c.a. – lezione pratica – Parco Alta Murgia



Programma

Alba e tramonto del Sole durante i solstizi ed equinozi;

Riconoscimento delle costellazioni dell’emisfero boreale ed australe ;

; Analisi ed utilizzo delle varie tipologie di telescopi;

Conoscere la Luna ed i pianeti del Sistema Solare ;

ed i pianeti del ; Scoprire i segreti del ciclo di vita delle stelle, dalle nebulose sino alle stelle di neutroni e buchi neri ;

sino alle e ; Viaggio oltre i confini della Via Lattea indagando la struttura dell’universo visibile;

indagando la struttura dell’universo visibile; Dal Big Bang alla materia e energia oscura;

alla materia e energia oscura; Osservazione con i telescopi nel Parco dell’Alta Murgia;



Per info e prenotazioni, Pierluigi Catizone:

email: bariplanetario@gmail.com

infotel 3934356956





location: Planetario di Bari, Lungomare Starita 4, Bari (ingresso MONUMENTALE della Fiera del Levante)