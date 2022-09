Il I Corso Base di Fotografia Astronomica del Planetario di Bari in collaborazione con Giordano Innovations e l’Unione Astrofili Italiani vuole coinvolgere tutti gli appassionati del cielo stellato e di fotografia in un percorso che fornirà le basi teoriche e pratiche per conoscere le tecniche base di fotografia astronomica ed elaborazione delle immagini. Durante le lezioni saranno installati diversi telescopi commerciali attraverso i quali si apprenderanno le pratiche base della astrofotografia a grande campo, planetaria e deep sky.

Il corso si svilupperà in 4 incontri della durata complessiva di 8 ore circa con questo programma :

Venerdì 7 Ottobre dalle ore 18:00 alle ore 20:00 c/o il Planetario di Bari

Introduzione alla fotografia astronomica, differenze con la fotografia tradizionale, sensori e strumentazioni astronomiche dedicate all’astrofotografia, fotografia a grande campo.

Venerdì 14 ottobre dalle ore 20:00 alle ore 22:00 c/o il planetario di Bari

Lezione pratica di astrofotografia planetaria: scatti sulla Luna, Giove, Saturno, elementi di elaborazione di immagini planetarie.

Venerdì 21 Ottobre dalle ore 20:00 alle ore 22:00 c/o l’Osservatorio Astronomico Comunale di Acquaviva delle Fonti

Lezione pratica di astrofotografia del profondo cielo: ripresa di nebulose, galassie, ammassi di stelle. Utilizzo di filtri fotografici e tecniche di ripresa a lunga esposizione.

Venerdì 28 Ottobre dalle ore 20:00 alle ore 22:00 c/o l’Osservatorio Astronomico Comunale di Acquaviva delle Fonti

Lezione pratica di elaborazione delle immagini, utilizzo dei software disponibili sul mercato, valutazioni sui risultati raggiunti durante il corso.

La tariffa per l’iscrizione al corso è di € 50 i minori di 14 anni possono accompagnare gratuitamente gli adulti.



bariplanetario@gmail.com di prenotazione a cui seguirà una conferma con i dati per il pagamento, per informazioni 3934356956