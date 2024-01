Parlare in modo corretto, con sicurezza, senza errori di pronuncia ed inflessioni: è fondamentale per una buona comunicazione e ti è d’aiuto sia sul lavoro che nella vita di tutti i giorni. Ecco perché nel nostro corso di Dizione utilizziamo un metodo di insegnamento che facilita la memorizzazione e l’apprendimento in modo rapido. Eliminerai così le cadenze dialettali, correggerai i difetti di pronuncia, e la tua voce si aprirà come sboccia un fiore, svelando colori e sfumature mai sentite prima. Ogni lezione si suddivide in una parte teorica e in una pratica: sin dall’inizio avrai a disposizione la dispensa didattica su cui studiare le regole della dizione e seguire la teoria, per passare poi alla pratica, applicando esercizi mirati per la tua esigenza.



A CHI È DEDICATO QUESTO CORSO

Il corso di dizione è aperto a tutti. È un percorso su misura per chi inizia, rivolto a lavoratori, studenti o semplici curiosi che hanno voglia di migliorarsi. Spesso si pensa che una dizione pulita sia una necessità esclusiva degli attori, ma non è così. Tutti possono trarre giovamento da un corso di dizione: avvocati, medici, insegnanti, politici, venditori, psicologi, speaker e in generale chiunque lavori a contatto diretto con il pubblico.

Il Corso di dizione a cura della prof.ssa a. Volpicella, si terrà due volte al mese, il mercoledì dalle ore 19.30 alle 21.00( Febbraio il 21 e 28 e Marzo il 13 e 20) da febbraio a giugno, presso la sede operativa in Piazza degli Eroi 5 (Mola di Bari)

Al termine del corso verrà rilasciato l'attestato di frequenza.

TUTTINSCENA CULTURA E SPETTACOLO

Info: tuttinscenateatro@libero.it



TI ASPETTIAMO