'Autismo. Conoscerlo per interagire', corso di formazione gratuito per operatori delle Forze dell'Ordine e funzionari

Il delicato percorso iniziato da qualche anno legato al tema dell'autismo che ha coinvolto gli educatori dei centri per minori, le famiglie con bambini autistici, prima con l'ascolto delle problematiche e poi, attraverso un corso, ha dato gli strumenti giusti per riconoscere e trattare questo disturbo.

Il percorso prosegue ora con l'istituzione di un corso di formazione promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali e rivolto agli operatori delle Forze dell'Ordine, Polizia Locale, operatori della Protezione Civile, Metronotte, funzionari della Pubblica Amminsitrazione, con lo scopo di aumentare la consapevolezza dei comportamenti connessi al Disturbo dello Spettro Autistico.

“Quando ho deciso di dar vita a questo progetto che ruota intorno al tema dell'Autismo – sottolinea l'Assessore alle Politiche Sociali Paolo Giacovelli – l'ho fatto perchè, dal confronto con la realtà, ho scoperto i disagi che si porta dietro. Conocere e riconoscere questo disturbo è fondamentale e necessario.

Il primo corso teorico/pratico rivolto agli educatori, operatori dei centri per minori e a tutte le figure che si interfacciano con i bambini è stato molto soddisfacente; ora tocca agli operatori delle Forze dell'Ordine, agli agenti della Polizia Locale, agli operatori della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana, agli agenti della Metronotte e ai funzionari della Pubblica Amministrazione. Nel corso verranno trasmesse le conoscenze necessarie a riconosce le modalità più corrette per approcciarsi alle persone che vivono questa condizione, in modo da evitare sia fraintendimenti nelle intenzioni che vengono attribuite ai loro comportamenti, sia situzione che possono indurre reazioni comportamentali problematiche.

Il corso sarà tenuto da due dottoresse competenti, dott.ssa Paola Annese e dott.ssa Antonella Pinto, psicologhe-psicoterapeute e analiste del comportamento.

Informare e formare è il primo atto di consapevolezza dell'esistenza di un problema che deve essere affrontato dall'intera collettività, non solo dalle famiglie che vivono il disturbo. Perchè il problema del singolo è e deve essere anche il problema della collettività.”

Il corso avrà dunque luogo sabato 11 febbraio 2023 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 a Locorotondo presso la Sala don Lino Palmisano c/o Villa Mitolo – via G. Almirante.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i responsabili al seguente indirizzo di posta elettronica formazioneautismogap@gmail.com.