Corso gratuito per docenti su benessere psicologico di studenti e studentesse

Dal 2 Marzo al 20 Aprile 2023, Anto Paninabella OdV e Dario Favia – Lasciateci le ali OdV organizzano il corso di formazione per docenti «I problemi comportamentali in classe: come riconoscerli e intervenire a scuola» tramite piattaforma Zoom o similare.



Il corso è rivolto a insegnanti della scuola primaria, della scuola secondaria di 1° e 2° grado e a educatori.



«Dopo l’ottima accoglienza riscontrata lo scorso anno, abbiamo voluto anche nel 2023 offrire un corso completamente gratuito a tutti i docenti che sono interessati al benessere psicologico dei propri alunni e alunne. Questa volta le psicologhe dell’Istituto ReTe di Roma ci parleranno dei problemi comportamentali, ma soprattutto daranno suggerimenti pratici su come operare in classe»



Calendario

giovedì 2 Marzo : Identificare le caratteristiche dei problemi comportamentali attraverso strumenti specifici rivolti agli insegnanti – Daniela Guitarrini , psicologa

: Identificare le caratteristiche dei problemi comportamentali attraverso strumenti specifici rivolti agli insegnanti – , psicologa giovedì 9 Marzo : Tecniche di gestione dei comportamenti, con strategie rivolte alla totalità della classe – Flora Massaccesi , psicologa

: Tecniche di gestione dei comportamenti, con strategie rivolte alla totalità della classe – , psicologa giovedì 16 Marzo : Definire un piano di intervento a scuola specifico per gli studenti con problemi comportamentali – Flora Massaccesi , psicologa

: Definire un piano di intervento a scuola specifico per gli studenti con problemi comportamentali – , psicologa giovedì 23 Marzo : Individuare e fornire strategie efficaci di comunicazione con la famiglia – Daniela Guitarrini psicologa

: Individuare e fornire strategie efficaci di comunicazione con la famiglia – psicologa giovedì 30 Marzo : Sviluppare strategie per facilitare l’autonomia nello studio e l’apprendimento – Flora Massaccesi , psicologa

: Sviluppare strategie per facilitare l’autonomia nello studio e l’apprendimento – , psicologa giovedì 13 Aprile : Il mondo degli iperconnessi. Educazione ai media, senso critico e cultura del rispetto – Cristina Di Vincenzo , psicologa

: Il mondo degli iperconnessi. Educazione ai media, senso critico e cultura del rispetto – , psicologa giovedì 20 Aprile: Discussione casi specifici emersi nel corso – Daniela Guitarrini psicologa

Docenti

Daniela Guitarrini – Psicologa , laureata in Psicologia Clinica e di Comunità presso “La Sapienza”, Università di Roma. Ha conseguito il Perfezionamento in Disabilità dello Sviluppo e dell’Apprendimento presso la L.U.M.S.A. (Libera Università Maria Santissima Assunta) di Roma.

– , laureata in Psicologia Clinica e di Comunità presso “La Sapienza”, Università di Roma. Ha conseguito il presso la L.U.M.S.A. (Libera Università Maria Santissima Assunta) di Roma. Flora Massaccesi – Psicologa , esperta in DSA e ADHD. Ha conseguito un Master universitario in Neuropsicologia dell’età evolutiva. Svolge attività clinica di valutazione e riabilitazione neuropsicologica dei disturbi dell’età evolutiva. Svolge attività di formazione sui Disturbi Specifici di Apprendimento e del Comportamento.

– , esperta in DSA e ADHD. Ha conseguito un Master universitario in Neuropsicologia dell’età evolutiva. Svolge attività clinica di valutazione e riabilitazione neuropsicologica dei disturbi dell’età evolutiva. Svolge attività di formazione sui Disturbi Specifici di Apprendimento e del Comportamento. Cristina Di Vincenzo – Psicologa

Obiettivi del corso

Identificare le caratteristiche dei problemi comportamentali attraverso strumenti specifici rivolti agli insegnanti.

Proporre tecniche di gestione dei comportamenti, con strategie rivolte alla totalità della classe.

Definire un piano di intervento a scuola specifico per gli studenti con problemi comportamentali.

Individuare e fornire strategie efficaci di comunicazione con la famiglia.

Sviluppare strategie per facilitare l’autonomia nello studio e l’apprendimento

Il mondo degli iperconnessi. Educazione ai media, senso critico e cultura del rispetto.

Iscrizioni gratuite al seguente link: https://bit.ly/ corsorete23

Organizzazione a cura di Istituto ReTe (www.istitutorete.it).



L’Istituto ReTe rilascerà un “Attestato di partecipazione” al corso, non nominativo.