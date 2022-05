Corso gratuito sul gestionale wincond

PROGRAMMA

Presentazione della nuova interfaccia grafica del gestionale Contabilità condominiale applicata al gestionale: impostazione piano dei

conti, impostazione ripartizioni in %, addebiti per scala o individuali, inserimento fatture e corretta anagrafe fornitori per la gestione della fiscalità. Elenco spese, ripartizione e patrimoniale con WinCond

Creazione ed utilizzo fondi riserva: da bilancio, da fitti, da quote straordinarie

Gestione degli incassi e la verifica della morosità: estratti conto condomini, solleciti e creazione del piano di rientro

Parola ai partecipanti: domande, curiosità e suggerimenti.



PERCHE’ WINCOND?

E' semplice, intuitivo e di facile utilizzo

Viene costantemente aggiornato e adattato alle tue esigenze

Ottimo rapporto qualità/prezzo: senza grandi investimenti

Assistenza dedicata

Scelto da centinaia di amministratori di condominio

Unico gestionale per una pluralità di funzioni e servizi



Conforme alla riforma del condominio