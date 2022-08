Giovedì 25 Agosto 2022 alle 16:00, Impegno 95 presenta il Corso di base gratuito di italiano per le persone ucraine, presso la cooperativa Help in via Abate Gimma 201 a Bari.

Intervengono

§ Gaetano Balena, presidente Impegno 95;

§ Salvatore Modugno, vice presidente nazionale della Società Mutuo Soccorso Cesare Pozzo;

§ Nicola Marcotriggiani, vice presidente Regione Puglia e Basilicata della Società Mutuo Soccorso Cesare Pozzo;

§ Antonio Decaro, sindaco della Città Metropolitana di Bari.

Dallo scoppio della guerra, i profughi ucraini arrivati in Italia sono circa 90.000, per lo più donne e bambini.

Se questi ultimi sono stati accolti e integrati nelle scuole, le donne, in particolare, hanno la necessità di imparare l’italiano, per potersi muovere liberamente all’interno della società, recarsi dal medico o anche solo al supermercato, cercare lavoro, informarsi in maniera autonoma, aiutare i figli a scuola.

Partendo da concetti di base come l’alfabeto, il corso ha l’obiettivo di accompagnare i partecipanti nella comprensione e conoscenza della lingua, della cultura e della società italiana.

Le lezioni, pratiche e teoriche, vengono svolte in gruppo e singolarmente con l’ausilio di materiale didattico, quale libri, materiale audio-video ed eserciziario e sono intervallate da test utili per verificare l’avanzamento.

Maggiori informazioni

Impegno 95

corso Sonnino 23 Bari

info@impegno95.it