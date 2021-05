Corso di formazione su “Sessualità e Disabilità” rivolto a 25 volontari

Prezzo non disponibile

Imparare a conoscere lo sviluppo corporeo e affettivo delle persone con disturbo dello spettro autistico è l'obiettivo del corso di formazione che l' Associazione CON.TE.STO. Onlus Odv realizza attraverso il Concorso di Formazione Indiretta 2021 del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola. Il corso “Sessualità e Disabilità” è rivolto a 25 volontari.

Il percorso cui i volontari saranno introdotti nasce con l'obiettivo di specializzare i partecipanti nella comprensione e nell'accompagnamento delle persone diversamente abili all'interno della loro sfera affettiva e sessuale: dal riconoscimento, prevenzione e gestione di comportamenti problematici fino alla creazione di piani educativi individualizzati e finalizzati al benessere corporeo. I volontari, che interagiranno con specialisti del settore, dovranno partecipare a quattro incontri da quattro ore circa l'uno, per un totale di quindici ore complessive. Gli incontri si terranno in presenza nel salone dell'associazione Croce Bianca Trani (via Fusco 56, Trani), a partire dal prossimo 20 maggio.

Nello specifico i temi trattati saranno:

20 maggio (15:30 – 19:30): Presentazione associazioni coinvolte e Importanza del volontariato, introduzione alla Sessualità. Docenti: Raffaela Caifasso, presidente associazione Con.Te.Sto.e Michele Massimo Laforgia, psicosessuologo.

27 maggio (15:30 – 19:30): Sessualità e Disabilità e Intervento Comportamentale. Docenti: Michele Massimo Laforgia, psicosessuologo e Giuseppina Tessitore, Bcba.

3 giugno (15:30 – 19:30): Sessualità e Autismo. Docenti: Michele Massimo Laforgia, psicosessuologo.

7 giugno (15:30 – 18:30): Casi clinici e Modalità operative. Docenti: Michele Massimo Laforgia, psicosessuologo.