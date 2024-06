Robotica, Lego ed esplorazione di Marte al Planetario di Bari

Prezzo non disponibile

Il Planetario di Bari propone ai bambini una nuova esperienza che unirà robotica, Lego® e l’esplorazione di Marte.

Arriva un nuovo laboratorio di Coding suddiviso in 4 giornate e animato da strabilianti immagini olografiche.

Attraverso le spiegazioni del prof. Mirko Cascione, docente in Robotica e Pensiero Computazionale, i ragazzi impareranno le basi della robotica, e attraverso la programmazione a blocchi eseguiranno delle missioni su Marte con dei robot Lego® Mindstorm®.

Ogni lezione durerà 2,5 ore, per un totale di 10 ore di laboratorio.

Gli appuntamenti saranno: 26 Giugno, 3, 10, 17 Luglio dalle 16:30 alle 19:00 presso il nuovo laboratorio multimediale del Planetario di Bari.



I biglietti si acquistano online su planetariobari.it