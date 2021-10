'll Volontariato... una Risorsa Preziosa' Al via il progetto del CSVSN e dell'associazione Dal Silenzio alla Parola Odv

Il Volontariato visto non solo come attività di gratuita erogazione di servizi, ma anche e soprattutto come motore - e moltiplicatore - di relazioni tra individui. Parte da questa presa di coscienza la necessità di trasferire, a tutti coloro che scelgono di intraprendere un percorso di vita rivolto al prossimo, opportune conoscenze per migliorare e rendere più efficace il modo di interagire con gli altri attraverso specifiche competenze nel campo della comunicazione – verbale e non -, dell’ascolto, della raccolta dati.

Fornire, dunque, ai volontari competenze sempre più specifiche sulle relazioni d’aiuto è l’obiettivo del corso di formazione che l’associazione Dal Silenzio alla Parola – Odv realizza attraverso il Concorso di Formazione indiretta 2021 del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola – OdV. Il corso è rivolto a 18 volontari.

Il corso, che parte il 14 ottobre e si terrà nel Palazzo Sant’Antonio di Gioia del Colle, sarà diretto da esperti del settore. “Solo un volontario formato e competente può prendere coscienza dell’importanza del suo ruolo educativo e creare a sua volta stimoli e motivazioni nelle prossime generazioni di volontari”, il commento della presidente dell’associazione Dal Silenzio alla Parola – Odv, Rosanna D’Aprile.

Calendario:

14 ottobre dalle ore 16.00 alle 19.00

21 ottobre dalle ore 16.00 alle 19.00

28 ottobre dalle ore 16.00 alle 19.00

04 novembre dalle ore 16.00 alle 19.00

11 novembre dalle ore 16.00 alle 19.00

18 novembre dalle 16.00 alle 19.00

Enti convolti: Operatori Caritas, Gruppo San Vincenzo, Amici di Carlo, Fratres.