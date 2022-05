Corteo storico di San Nicola, le tappe dell’anteprima nei cinque Municipi di Bari: il programma dal 2 al 6 maggio 2022

Dopo due anni di attesa, la sera di sabato 7 maggio torna nella versione aperta al pubblico il Corteo Storico di San Nicola, momento culminante delle celebrazioni del Santo Patrono della città, con un messaggio universale che parte dal capoluogo pugliese per raggiungere il mondo intero: “Bari città di San Nicola, Bari città di Pace”. Il programma prevede un’altra grande novità: per la prima volta nella storia il Corteo raggiungerà virtualmente i cinque Municipi di Bari con un’anteprima che si svolgerà da oggi, lunedì 2, a venerdì 6 maggio: un prologo dello spettacolo con delegazioni di timpanisti, sbandieratori, attori, banditori e figuranti, che dopo una sfilata, condurranno una riproduzione del quadro del Santo Patrono nei luoghi definiti di concerto con i presidenti dei Municipi.

Di seguito, il riepilogo delle tappe dell’anteprima:

· lunedì 2 maggio, ore 17.30 - Municipio III - parrocchia San Gabriele

· martedì 3 maggio, ore 17.30 - Municipio II - parco 2 Giugno

· mercoledì 4 maggio, ore 17.30 - Municipio IV - sagrato parrocchia Santa Rita

· giovedì 5 maggio, ore 17.30 - Municipio V - parrocchia San Nicola

· venerdì 6 maggio, ore 19.30 - Municipio I - molo San Nicola.

Il messaggio di pace e speranza affidato al Corteo Storico si diffonderà attraverso gli schermi televisivi grazie all’impegno di Telebari, media partner dell’evento, che trasmetterà la manifestazione in diretta, e in alta definizione, sul Canale 17 in Puglia e Basilicata fornendo il segnale internazionale a tutte le emittenti che ne faranno richiesta. Per l’occasione sarà coinvolto un team di oltre 20 professionisti tra operatori, giornalisti e tecnici con l’impiego di nove telecamere dislocate lungo tutto il percorso del Corteo.

L’intero evento sarà supportato dal contributo del main sponsor BCC Bari e di tre imprese private, GO UP S.R.L., Tatò Paride Spa e Molino Casillo, brand radicati sul territorio che condividono i valori e lo spirito di questa festa.

L’evento, prodotto dal raggruppamento temporaneo di imprese composto da Gruppo Ideazione srl - Cube Comunicazione srl, con la direzione artistica di Nicola Valenzano, sarà raccontato attraverso i social ufficiali della manifestazione su Instagram e Facebook e tutti i contenuti saranno accompagnati dagli hashtag #corteosannicola e #baricittàdipace.

Per ulteriori info www.corteosannicola.it