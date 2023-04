Corteo Storico di San Nicola 2023, la rievocazione con musici, artisti e figurati e spettacoli di danza aerea

Il tema scelto per l’edizione 2023 del Corteo Storico di San Nicola edizione è quello della “Speranza”, un sentimento quanto mai necessario e attuale grazie al quale si sentono più vicini fedeli e pellegrini, baresi e viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo, cattolici e ortodossi, tutti raccolti nel capoluogo pugliese per onorare il Santo Patrono di Bari e partecipare attivamente alla rievocazione storica della traslazione delle ossa di San Nicola di Myra.

Proprio per questo, il Corteo Storico si ripromette di mantenere una fortissima aderenza alle tradizioni storiche e culturali di questa eccezionale manifestazione, dando risalto ai contenuti sacri e tenendo fede a quanto avvenne nel lontano 1087. Gli spettatori potranno così rivivere l’atmosfera di quell’epoca, per immergersi nelle atmosfere, nelle luci e nei costumi di un passato che ha ancora tanto da raccontare.

La manifestazione, con la direzione artistica di Nicola Valenzano, prevede un prologo nei cinque Municipi dal 2 al 6 maggio.

L’arrivo delle ossa del Santo è previsto sempre sabato 6 maggio al molo di Sant’Antonio: qui musici, artisti, attori e figuranti accoglieranno la teca per poi muoversi in corteo verso i vicoli e le piazzette attigue alla Basilica di San Nicola dove si lavorerà per ricreare un’atmosfera medioevale grazie alla presenza di giullari, saltimbanchi, mangiafuoco, venditori e artigiani.

Il giorno successivo, domenica 7 maggio, le celebrazioni proseguiranno con il trasporto via mare della sacra icona del Santo da Baia San Giorgio fino al Molo San Nicola.

La partenza del Corteo Storico è prevista alle ore 20.30 dal Castello Svevo: il quadro sarà infatti accompagnato lungo i vicoli della città vecchia fino ad arrivare alla “Caravella” collocata davanti al Castello Svevo, da cui partirà la manifestazione storica che raggiungerà la Basilica di San Nicola per consegnare l’icona del Santo al priore della Basilica e al sindaco della città.

Questo il percorso del Corteo Storico: piazza Federico II di Svevia, via San Francesco d’Assisi, corso Vittorio Emanuele II, piazza Libertà, piazza IV Novembre, lungomare Imperatore Augusto, piazza Urbano II (Basilica di San Nicola).

Il Corteo sarà scandito da una serie di quadri che narreranno a fedeli e pellegrini la storia del Santo:

- I quadro: “Bari città di San Nicola” - “Bari città della Speranza”

Apre il Corteo il Gonfalone della città di Bari, affiancato da due ufficiali della Polizia locale in alta uniforme, seguiti dagli araldi, a cavallo e a piedi, accompagnati dai componenti dell’associazione “Timpanisti Nicolaus Barium”, che cadenzeranno l’incedere del corteo.

A seguire, un carro recante l’effigie di San Nicola interamente realizzata con i fiori ad opera dei maestri fioristi pugliesi. Ad accompagnare una folla festante di bambini della cooperativa sociale Lavoriamo insieme.

- II quadro: “L’oro del sud: il grano”

Un gruppo storico di “Altamura” con contadini festanti, uomini, donne, bambini, apre i festeggiamenti in onore di San Nicola, sfilando con arnesi e manufatti dell’epoca, carretti e grosse pezze di pane, lanciando grano, esultanti per il buon esito del raccolto, simbolo di benessere e prosperità.

- III quadro: “La vita del Santo”

Tre pale raffiguranti la vita di San Nicola, in una fedele riproduzione del Beato Angelico, risalente all’anno 1400, vengono portate dall’associazione i “Figuranti di San Nicola”, un gruppo di popolani che reca fiori ceri e incenso da offrire al Santo.

- IV quadro: “I pellegrini”

L’associazione “Insieme Per” di Monte Sant’Angelo vestirà i panni dei devoti pellegrini, in pellegrinaggio di espiazione a Bari, una delle mete più frequentate dell’epoca, per purificare le proprie colpe e chiedere la grazia, intonando canti in onore di San Nicola.

- V quadro: “Artisti di strada”

L’associazione “Menti Ardenti” animerà il percorso del corteo con un gruppo di giocolieri e mangiafuoco in costumi dell’epoca.

- VI quadro: “Il dono della speranza”

Danzatori in costume eseguiranno una coreografia di Alessandra Lombardo (scuola di danza “Ballet Centre”) che allude al dono della vita come messaggio di speranza che si propaga dalla terra, dal mare e dal cielo.

- VII quadro: “Traslatio Sancti Nicolai” A.D. 1087

• VII. A - Le Famiglie Nobili: figuranti vestiranno i panni delle più antiche famiglie nobili baresi del tempo, i Chiurlia e i Dottula, che sostennero materialmente l’impresa della traslazione, accompagnati dalla loro corte. Seguono i nobili normanni, tra cui spicca la principessa Silkegaita con i loro scudieri. Infine i nobili “decaduti” bizantini del catapanato greco.

• VII. B - Le etnie: un gruppo di figuranti delle etnie armene, serbe, slave, ebree, turche, a rappresentare l’internazionalità e l’interreligiosità, che già dall’epoca appartenevano alla città di Bari, grazie ai fiorenti scambi commerciali. Fanno parte del gruppo nobili, mercanti, danzatrici dell’associazione di danze mediorientali “Billy Dance”, artigiani, capitanati dal principe Guirdeliko.

• VII. C - Il clero: apre questo gruppo l’Abate Elia, che promosse la “santa impresa” e a cui apparve in sogno San Nicola, a suggerirgli la volontà di riposare per sempre a Bari. Seguono monaci, vescovi, arcivescovi, turiferari e chierici, latini e bizantini, a suggellare la fusione di riti e culture diverse, sottolineando l’ecumenismo di cui San Nicola è il simbolo.

• VII. D - Armigeri: un gruppo di armigeri a piedi sfilerà in rappresentanza delle milizie dell’epoca.

• VII. E - La luce della speranza: l’associazione storica “Nundinae” sfilerà anticipando l’arrivo della Caravella con un suggestivo gioco di luci.

• VII. F - Marinai: 62 marinai trainano, con funi, la Santa Imbarcazione, sulla cui prua si scorgono i due preti, Lupo e Grimoaldo, il giovane Matteo, che materialmente raccolse le ossa del Santo e i restanti marinai che presero parte all’impresa.

• VII. G - Sbandieratori: l’associazione “Militia Sancti Nicolai” formata da timpanisti e sbandieratori chiuderà il quadro storico della traslazione.

Il Corteo storico di San Nicola vedrà la partecipazione straordinaria di alcuni degli attori più amati dal pubblico barese: Tiziana Schiavarelli, Dante Marmone, Nico Salatino, Annamaria Vivacqua, Tiziana Gerbino, Daniele Ciavarella e Francesca Pastanella. Le coreografie saranno a cura di Alessandra Lombardo.

Tra le novità di questa edizione, due elementi contribuiranno in modo originale ad arricchire l’esperienza dei visitatori e dei turisti: in via Argiro sarà presente un “quadro parlante” di San Nicola, una riproduzione dell’icona del santo su schermo che, grazie all’animazione 3D e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, racconterà ai passanti e ai curiosi la storia del Patrono di Bari; inoltre, nel centro cittadino saranno posizionati 10 totem con altrettante illustrazioni che racconteranno il viaggio di San Nicola, la storia delle vicende del Santo, delle origini del culto, della traslazione e delle celebrazioni religiose e civili che culminano nel Corteo Storico.

? Il prologo nei Municipi

Il prologo della rievocazione sarà realizzato anche quest’anno nei cinque Municipi cittadini: in ogni territorio è stato individuato un luogo presso il quale arriverà una delegazione del Corteo composta da sbandieratori, timpanisti, marinai della traslazione e attori. Si tratta di un’anteprima speciale che porterà l’effigie del Santo in processione nei diversi quartieri della città, così da far respirare a tutti i baresi l’atmosfera dell’evento.

Il calendario della rievocazione storica nei Municipi:

? martedì 2 maggio, ore 17.30, parrocchia Santa Rita - Municipio IV

? mercoledì 3 maggio, ore 17.30, chiesa Gesù di Nazareth a Fesca - Municipio III

? giovedì 4 maggio, ore 17.30, giardini della parrocchia San Nicola a Catino - Municipio V

? venerdì 5 maggio, ore 17.30, largo 2 Giugno a Carrassi - Municipio II

? sabato 6 maggio, ore 18, molo Sant’Antonio (arrivo delle ossa del Santo): in programma la pièce teatrale con la partecipazione delle associazioni “Figuranti di San Nicola” e “Marinai della traslazione”, della compagnia d’armi “Stratos”, dell’associazione per le rievocazioni storiche “Historia Bari, dell’associazione “Menti ardenti” e dell’associazione di danze orientali “Billy Dance”.

Gli interventi di spettacolo diretti da Elisa Barucchieri seguiranno la traccia di parole scritte pochi anni dopo la traslazione delle ossa dal santuario di Myra alla città di Bari: brevi novelle della vita di San Nicola sin dall’infanzia e momenti prodigiosi della sua testimonianza di fede.

I momenti di spettacolo saranno due: in piazza Libertà, di fronte al Comune di Bari, con inizio da un saluto all’arrivo della Caravella, e in piazza Basilica di San Nicola, prima dell’arrivo dei figuranti e della presentazione del quadro del Santo. Novità assoluta sarà la presenza della “Fanfara” del Comando Scuole AM/3^ Regione Aerea di Bari, con una speciale collaborazione con ResExtensa e un momento di concerto, omaggio speciale al Santo Patrono e alla Città di Bari in occasione del Centenario della fondazione dell’Aeronautica Militare.

PIAZZA LIBERTÀ – i racconti e i miracoli del mare

Alle parole antiche che narrano delle gesta e dei miracoli di San Nicola si uniranno interventi di danza e acrobatica quasi futurista: le parole scritte mille anni fa, di un Santo vissuto mille anni prima, che sono ancora attualissime e monito per i prossimi mille anni.

In piazza Libertà si terrà il Saluto alla Caravella, ormai segno distintivo della visione di Elisa Barucchieri, un particolare omaggio alla Caravella che trasporta il quadro del Santo dinanzi al Comune. Evento di assoluta importanza è la presenza per la prima volta della “Fanfara” del Comando Scuole AM/3^ Regione Aerea di Bari, che suonerà dal vivo accompagnando le danzatrici aeree di ResExtensa, per un evento unico: un volo sulle eterne note di Ennio Morricone e un saluto che vedrà le danzatrici arrivare fin dentro la Caravella, per sollevare poi in aria simboli archetipi del Santo più venerato al mondo. Uno spettacolo creato unicamente e appositamente per questa speciale occasione, declinato tra danza e narrazione, evoluzioni aeree e acrobazie a terra, light design speciale e attenta cura a musiche e scene.

Un palco unico, visionario, sviluppato su più livelli e con piani diagonali sarà il centro dello spettacolo. Tra immagini specchiate, attento light design ed effetti speciali, si confonderanno il vero con l’immagine riflessa, il piano terreno con possibili piani d’aria o sommersi.

La narrazione dello spettacolo scorrerà tra momenti simbolici quali la numerologia del 3 nella narrazione di San Nicola, l’eterna relazione tra dimensione celeste e sfida terrena, tra Cielo e Terra, tra ordinario ed extra-ordinario. Lo spettacolo prevede acrobatica aerea con tessuti danzanti in sincro, roue Cyrs, danza e acrobatica a terra, momenti quasi cyber punk di effetti speciali e il segno di riconoscibilità della migliore danza aerea, questa volta presentata in numeri assolutamente sorprendenti. Con un avviso per il pubblico che sarà in prima fila: indossate gli impermeabili!

PIAZZA BASILICA DI SAN NICOLA – l’atmosfera magica dell’attesa

In prima assoluta, un happening magico e sospeso, nel quale prenderanno vita immense sfere luminose manovrate dai giovani allievi dei licei coreutici di Bari e Bisceglie, creando magiche atmosfere e sottili contemplazioni del mistero. Saranno la sola illuminazione in una piazza buia, in un’atmosfera sospesa e contemplativa. Momenti di racconto e una danza di corpi a terra e volante, sfere e luci reagiscono alla voce, vibrando, pulsando, diventando acqua e fuoco, nuvole sospese e un manto erboso, per portare la poesia di San Nicola. Un invito ad accogliere il messaggio del Santo e la sua testimonianza nella nostra vita, nelle nostre azioni, ogni giorno. Un’atmosfera delicata, simbolica, indimenticabile di preparazione per la consegna del quadro del Santo ai Padri della Basilica.

IL CAST E LO STAFF

Il cast artistico e tecnico di ResExtensa, compagnia riconosciuta tra le eccellenze internazionali nel suo settore, si fonda su un solido nucleo principale - gruppo affiatato che fonde la visione artistica con solidità tecnica e logistica per divenire un’unica voce: gruppo al quale Elisa Barucchieri sarà sempre grata. Questo è poi arricchito di un importante rinnovamento generazionale e di eccellenze indiscusse a livello internazionale.

I giovani

Saranno presentate alla città di Bari numerose ‘nuove leve’ artistiche e tecniche, frutto dei percorsi di alta formazione attuati in questi ultimi anni grazie alle attività dinamizzate dal neonato incarico ricevuto dal Ministero della Cultura, che vede ResExtensa diventare Centro Nazionale di Produzione per la Danza - uno dei cinque nazionali - e alle sinergie con bandi comunali quali “Le Due Bari”: azioni importanti che qui possono riflettere il successo di buone strategie condivise tra pubblico e privato. Sono coinvolti anche gli studenti dei licei coreutici De Nittis Pascali di Bari e Leonardo da Vinci di Bisceglie, guidati dalle maestre e coreografe di ResExtensa, Carmen de Sandi e Lucrezia Cafarchio. Loro avranno la responsabilità della riuscita dell’omaggio creato in piazza Basilica di San Nicola, un velato omaggio alla purezza della gioventù e della dedizione ai propri sogni.

I maestri

Tra gli artisti di ResExtensa, celebriamo le ormai consolidate e pluriennali collaborazioni con eccellenze assolute del panorama internazionale - qui si menzionano solo i coreografi delle varie sezioni: oltre alla supervisione di Elisa Barucchieri, Ada Ossola per i tessuti, Giordano Orchi per la danza a terra, Francesco Alfieri per le Roue Cyrs e le storiche Germana Raimondo e Teri Demma per le coreografie aeree. Al light design e al design tecnico di palco e strutture, Stefano Limone e Marianna Tozzo.

Prime regionali

Si segnalano tre prime regionali assolute:

la classe della Roue Cyr di Sasha Gangur,

il sorprendente e unico gruppo di danzatori dell’acqua ‘ombre d’acqua’ di Corona Events Artists Company

Molecole Show, porterà invece, attraverso una speciale ormai pluriennale collaborazione artistica più che lavorativa con ResExtensa, in prima regionale, le Spheres, che saranno in Piazza Basilica, manovrate e danzate sotto la direzione di ResExtensa.

La forza dello spettacolo nasce dalla collaborazione sinergica e unica tra i vari artisti, dove ciascuno si mette a disposizione di una visione condivisa, per una creazione unica, compatta e altrimenti impossibile.

Gli elementi: Danza a terra - Danza aerea - Acrobatica a terra e aerea - Roue Cyrs - Danza con speciali tute a getto d’acqua - uomini fontana/tempesta - Speciali sfere luminose e galleggianti ‘danzate’ dagli allievi dei licei coreutici - Narrazione amplificata su tutta la piazza - Musica originale - Light design specifico - Set design unico e dedicato - Proiezioni immersive.

LA FANFARA

La “Fanfara” del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea con sede a Bari, fu costituita nel 1984 con decreto dello Stato Maggiore Aeronautica. È composta da sottufficiali e avieri musicisti volontari in ferma prefissata e in servizio permanente, opportunamente selezionati tra i migliori diplomati presso i Conservatori di musica italiani. Compito primario è quello di partecipare, con l’esecuzione di inni e marce, alle diverse cerimonie d’istituto della Forza armata. L’alto profilo artistico delle sue esibizioni e la qualità dei programmi proposti hanno posto questo complesso fra i più rappresentativi del panorama delle orchestre italiane di fiati tanto che sono molteplici le richieste da parte di enti e associazioni culturali per le quali si propongono programmi che spaziano dal genere classico a quello originale per banda, dal leggero alle musiche da film. Ha al suo attivo numerose registrazioni per emittenti radio-televisive e collaborazioni con personaggi di spicco del panorama artistico nazionale come Katia Ricciarelli, il maestro Maurizio Billi, Renzo Arbore, Lino Banfi e Michele La Ginestra. Consolidata è ormai la collaborazione in progetti di formazione con i Conservatori “Niccolò Piccinni” di Bari e “Nino Rota” di Monopoli. Oltre a esibirsi nei teatri e nelle piazze più importanti d’Italia, ha al suo attivo esibizioni in Francia, Albania e Romania.