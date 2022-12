Prezzo non disponibile

IL Circolo Acli Dalfino, con il contributo dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Bari, organizza il seguente programma per le festività "NATALE E TRADIZIONI". E' aperto il concorso del più bel Presepe fatto in casa, le iscrizioni sono gratuite e possono essere fatte telefonicamente al numero telefonico 080/5210355 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30 o via mail al circolo Acli Dalfino acli.dalfino@libero.it. Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 20.30 del 28 dicembre 2022. Questo concorso vuole essere un invito a promuovere l'Arte Presepiale barese.

Inoltre sono previste visite guidate gratuite ai Presepi con degustazione di dolci tipici di Natale, (cartellate, castagnelle, cazzeuicchie). Per le date contattare il Circolo Acli Dalfino al 080/5210355.

Il giorno 22/12/2022, alle ore 18.30, giro promozionale dell'iniziativa con la figura dell'Annunciatore e la "Bassa Banda, la Banne de le Chiacune", con partenza da Piazza Moro percorrendo tutta via Sparano.

Il giorno 26/12/2022, dopo due anni di assenza, ritorna il "Presepe Vivente" e il corteo della Natività a mare. Dalle ore 18.30 in Via S. Marco, Città vecchia, Presepe Vivente nel Sottano, visitabile. dalle ore 19.30, inizio corteo della Natività a Mare con la partecipazione dei Timpanisti "Militia Santi NIcolay" e con i Sub della Fias Bari che percorreranno strade della città vecchia e, arrivati allo specchio antistante la Basilica di S. Nicola, faranno nascere Gesù Bambino nelle acque dell'Adriatico e sarà accesa la stella della Pace con un grande grido di Essa. Al termine, l'Associazione Panificatori della Provincia di Bari, distribuirà il Pane della Pace