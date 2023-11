Cortocircuiti Short Film Festival, due lungometraggi in prima pugliese

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Ultimi appuntamenti, martedì 21 e giovedì 23 novembre al Cineporto di Bari, di Cortocircuiti Short Film Festival, rassegna organizzata da La Scatola Blu , Armata Brancaleone e il Gruppo LBM, realizzata nell’ambito dell’Apulia Cinefestival Network 2023, con il sostegno di Regione Puglia e Apulia Film Commission - risorse liberate POR Puglia 2000-2006, Misura 2.1 - e con le partnership dell’ A.P.S. POOL e dell’Associazione Culturale Abaporu . Il festival si concluderà con le prime pugliesi di “Franky Five Star”, lungometraggio della regista tedesca Birgit Möller e “Nayola”, film di animazione del portoghese José Miguel Ribeiro.

Martedì 21 alle 20:30 prevista la proiezione di “Franky Five Star”, un dramedy con i colori di Wes Anderson e i personaggi di Aki Kaurismäki diretto da Birgit Möller. Il film narra le vicende di Franky, una ragazza che soffre di un disturbo di personalità multipla che la fa apparire imprevedibile ed erratica. Ogni giorno la protagonista deve gestire gli altri quattro personaggi che vivono dentro di lei – Leni, Frank, Ella e Frau Franke – che sembrano abitare in un hotel vecchio stile, ma in realtà si alternano nel suo corpo, disturbando i suoi tentativi di vita sentimentale.

Chiusura affidata, giovedì 23 alle 20:30, a “Nayola”, pluripremiato film di animazione di José Miguel Ribeiro che esplora la lotta di tre generazioni di donne tormentate dalla guerra civile angolese: Lelena (la nonna), Nayola (la figlia) e Yara (la nipote). Un segreto doloroso, una ricerca spericolata, un canto di combattimento. Un amore sospeso, un viaggio iniziatico, una picchiata tragica. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

La Scatola Blu APS, Gruppo LBM e Armata Brancaleone APS sono associazioni con sede a Bari (Italia).

La Scatola Blu APS è un’associazione organizzatrice di eventi atti ad incentivare l’osservazione, l’ascolto e la fruizione dell’arte cinematografica attraverso la realizzazione di rassegne, seminari e corsi di formazione. Ha l’obiettivo di costruire luoghi in cui l’Arte possa essere qualcosa che si tocchi con mano e che possa lasciare un’impronta reale e profonda nel quotidiano.

Il Gruppo LBM nasce dal desiderio di coinvolgere giovani studenti di fisica in attività legate al cinema, coltivando la loro passione per la cultura cinematografica promuovendo concorsi di regia.

Armata Brancaleone APS è composta da lavoratori e studenti impegnati nei campi della rigenerazione urbana, della ricerca culturale e artistica, dell'attivismo sociale, del cinema e dell'architettura. Insieme hanno portato e stanno riportando l'Arena Moderno alla sua vocazione di riferimento popolare, luogo di costruzione di comunità, così da rendere la cultura più accessibile sia per i creatori che per i fruitori.

Martedì 21 novembre

FRANKY FIVE STAR di Birgit Möller

ore 20:30 | Cineporto di Bari (Fiera del Levante - Ingresso Monumentale)

Giovedì 23 novembre

NAYOLA, di José Miguel Ribeiro

ore 20:30 | Cineporto di Bari (Fiera del Levante - Ingresso Monumentale)

INFO