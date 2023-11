Cortocircuiti, l’appuntamento autunnale con la terza edizione del festival dedicato al cinema breve e degli esordi

Dopo l’edizione estiva Cortocircuiti Short Film Festival torna con un secondo appuntamento nella stagione autunnale.

Il Festival, organizzato da La Scatola Blu,Armata Brancaleone e il Gruppo LBM, realizzato nell’ambito dell’Apulia Cinefestival Network 2023, con il sostegno di Regione Puglia e Apulia Film Commission - risorse liberate POR Puglia 2000-2006, Misura 2.1 - e con le partnership dell’ A.P.S. POOL e dell’Associazione Culturale Abaporu, prevede 1 laboratorio di cinema d’animazione per bambini e 5 appuntamenti itineranti dedicati al cinema breve.

In più, in questa stagione, si arricchirà della visione di lungometraggi, opere prime e seconde.

Cortocircuiti Short Film Festival si terrà da domenica 5 a giovedì 23 novembre presso Kiné - la giocoteca (Via Guido de Ruggiero, 56 - Bari), Officina degli Esordi (Via Francesco Crispi, 5 – Bari) e Cineporto di Bari (Fiera del Levante Ingresso Monumentale – Bari).

Il programma

Si partirà con il laboratorio di animazione per bambini presso Kiné, per proseguire poi lungo le varie tappe in cui vi saranno proiezioni di corti documentari, di animazione, live action e infine i lungometraggi.

Un percorso immaginario che parte dal disegno in movimento, la cui magia nei cartoni animati fornisce uno dei primi contatti con il cinema, per proseguire con i cortometraggi che permettono di sperimentare nei diversi generi e nelle svariate tecniche; per concludersi con i lungometraggi, desiderio di ogni regista o attore.

Domenica 5 novembre

CARTOON LAB - Realizziamo un Cartoon Insieme

ore 10-12 e 15-17 | Kiné, la giocoteca (Via Guido de Ruggiero, 56 - Bari)

Come nascono i cartoni animati? Chi li realizza? E se i bambini scoprissero il segreto di questo mistero?

Cartoon Lab è un laboratorio di realizzazione collettiva di un cartoon in tecnica mista, in cui i bambini diventano creatori di una delle più belle e complesse forme d’arte, capace di divertire e di intrattenere. Un intramontabile compagno di gioco da generazioni e generazioni.

Per bambini/e dagli 8 ai 10 anni.

(su prenotazione a lascatolablu@gmail.com)

Domenica 12 novembre

CORTOCIRCUITI BABY

ore 17:00 | Kiné, la giocoteca (Via Guido de Ruggiero, 56 - Bari)

Seconda giornata rivolta alle famiglie e ai bambini con presentazione del corto realizzato durante il Cartoon Lab e proiezione di una selezione di cortometraggi per i più piccoli.

I giovanissimi spettatori potranno essere chiamati per far parte di una giuria d’eccezione.

Per bambini/e dai 6 anni in su.

Proiezione dei corti:

HEDGEHOG’S HOME, di Eva Cvijanovi?

MUSICAL SOCKS, di Ana Horvat

LETTERS FROM THE EDGE OF THE FOREST, di Jelena Oroz

APOCALYPSE DOG, di Aziliz Le Clainche, Camille Nasarre, Jing Qian, Juliette Barraux, Emma Plumey, Lucile Arnaud, Solène Cauchie

YALLAH! di Nayla Nassar, Edouard Pitula, Renaud de Saint Albin, Cécile Adant, Anaïs Sassatelli, Candice Behague

LATITUDE DU PRINTEMPS, di Sylvain Cuvillier, Chloé Bourdic, Théophile Coursimault, Noémie Halberstam, Ma?lis Mosny, Zijing Ye

VENT D'HIVER, di Jeremy Andriambolisoa, Théo Duhautois, Quentin Wittevrongel, Alicia Massez, William Ghyselen, Thomas Dell'Isola

MIGRANTS, di Hugo Caby, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas Lermytte, Zoé Devise

(ingresso libero fino ad esaurimento posti)

Giovedì 16 novembre

APULIAN SHORT FILM

ore 19:00 | Cineporto di Bari (Fiera del Levante Ingresso Monumentale – Bari)

Proiezione di una selezione di cortometraggi realizzati da registi, attori e produttori pugliesi. Tra i corti presentati ci sarà l’anteprima del nuovo lavoro di Giuseppe Gimmi “Al di là dell’Ombra”, con il regista in sala, e la proiezione di Super Jesus di Vito Palumbo.

BEST OF ANNECY 2023

ore 20:30 | Cineporto di Bari

Proiezione del corto collettivo Projections #2 - Water? e a seguire direttamente dal Festival di Animazione più importante del mondo la proiezione dei cortometraggi più belli di Annecy 2023

Proiezione dei corti:

LA NOTTE, di Martina GENERALI, Simone PRATOLA and Francesca ROSSO

LA SAISON POURPRE, di Clémence BOUCHEREAU

NUN OR NEVER! di Heta JÄÄLINOJA

OUR UNIFORM, di Yegane MOGHADDAM

MANO, di Toke MADSEN

DRIJF, di Levi STOOPS

HAVNESJEFEN, di Mia L. HENRIKSEN et Konrad HJEMLI

27, di Flóra Anna BUDA

(ingresso libero fino ad esaurimento posti)

Venerdì 17 novembre

CORTI DEL REALE

ore 20:30 | Officina degli Esordi

Appuntamento dedicato al cinema del reale, ma nel formato dei documentari brevi.

Proiezione dei documentari:

- IRINA HALE – L’artista bambina, di Cristina d’Eredità;

- expostModerno – per un Cortile Culturale Urbano, di Massimo Ruggiero;

- ed altri….

(ingresso libero fino ad esaurimento posti)

Martedì 21 novembre

FRANKY FIVE STAR di Birgit Möller

ore 20:30 | Cineporto di Bari

Prima pugliese di questo lungometraggio, una dramedy con i colori di Wes Anderson e i personaggi di Aki Kaurismäki.

(ingresso libero fino ad esaurimento posti)

Giovedì 23 novembre

NAYOLA, di José Miguel Ribeiro

ore 20:30 | Cineporto di Bari

Prima pugliese di Nayola, pluripremiato film di animazione che esplora la lotta di tre generazioni di donne in Angola.

(ingresso libero fino ad esaurimento posti)

Le associazioni organizzatrici

La Scatola Blu APS, Gruppo LBM e Armata Brancaleone APS sono associazioni con sede a Bari (Italia).

La Scatola Blu APS è un’associazione organizzatrice di eventi atti ad incentivare l’osservazione, l’ascolto e la fruizione dell’arte cinematografica attraverso la realizzazione di rassegne, seminari e corsi di formazione. Ha l’obiettivo di costruire luoghi in cui l’Arte possa essere qualcosa che si tocchi con mano e che possa lasciare un’impronta reale e profonda nel quotidiano.

Il Gruppo LBM nasce dal desiderio di coinvolgere giovani studenti di fisica in attività legate al cinema, coltivando la loro passione per la cultura cinematografica promuovendo concorsi di regia.

Armata Brancaleone APS è composta da lavoratori e studenti impegnati nei campi della rigenerazione urbana, della ricerca culturale e artistica, dell'attivismo sociale, del cinema e dell'architettura. Insieme hanno portato e stanno riportando l'Arena Moderno alla sua vocazione di riferimento popolare, luogo di costruzione di comunità, così dai rendere la cultura più accessibile sia per i creatori che per i fruitori.

