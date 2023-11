Cortocircuiti, due serate dedicate al cortometraggio nella terza settimana dell’edizione autunnale del festival

Torna, giovedì 16 e venerdì 17 novembre presso il Cineporto di Bari e l’Officina degli Esordi, Cortocircuiti Short Film Festival, rassegna organizzata da La Scatola Blu , Armata Brancaleone e il Gruppo LBM, realizzata nell’ambito dell’Apulia Cinefestival Network 2023, con il sostegno di Regione Puglia e Apulia Film Commission - risorse liberate POR Puglia 2000-2006, Misura 2.1 - e con le partnership dell’ A.P.S. POOL e dell’Associazione Culturale Abaporu .

Dopo i primi due appuntamenti del 5 e 12 novembre rivolti ai più piccoli, il festival prosegue dunque con due giornate dedicate al cortometraggio. Si parte, infatti, giovedì 16 al Cineporto di Bari alle ore 19:00 con Apulia Short Film in cui sono previste proiezioni di una selezione di cortometraggi realizzati da registi, attori e produttori pugliesi. Tra i corti presentati l’anteprima del nuovo lavoro di Giuseppe Gimmi “Al di là dell’Ombra” – con il regista presente in sala –, “Super Jesus” di Vito Palumbo e “Il mare che muove le cose” di Lorenzo Marinelli. A seguire, alle 20:30, Best of Annecy 2023 con la proiezione del corto collettivo “Projections #2 - Water?” e, direttamente dal Festival di Animazione più importante del mondo, la selezione dei cortometraggi più belli dell’ultima edizione di Annecy.

Questa terza settimana di festival si conclude venerdì 17 all’Officina degli Esordi (ore 20:30) con Corti del reale, appuntamento dedicato al cinema del reale, ma nel formato dei documentari brevi. Tra i documentari presentati “Irina Hale - L’artista bambina” di Cristina d’Eredità, “expostmoderno - per un Cortile Culturale Urbano” di Massimo Ruggiero e “Neighbour Abdi” di Douwe Dijksta. La rassegna si concluderà la settimana seguente con due visioni di lungometraggi – opere prime e seconde – previste per il 21 e 23 novembre al Cineporto di Bari. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

La Scatola Blu APS, Gruppo LBM e Armata Brancaleone APS sono associazioni con sede a Bari (Italia).

La Scatola Blu APS è un’associazione organizzatrice di eventi atti ad incentivare l’osservazione, l’ascolto e la fruizione dell’arte cinematografica attraverso la realizzazione di rassegne, seminari e corsi di formazione. Ha l’obiettivo di costruire luoghi in cui l’Arte possa essere qualcosa che si tocchi con mano e che possa lasciare un’impronta reale e profonda nel quotidiano.

Il Gruppo LBM nasce dal desiderio di coinvolgere giovani studenti di fisica in attività legate al cinema, coltivando la loro passione per la cultura cinematografica promuovendo concorsi di regia.

Armata Brancaleone APS è composta da lavoratori e studenti impegnati nei campi della rigenerazione urbana, della ricerca culturale e artistica, dell'attivismo sociale, del cinema e dell'architettura. Insieme hanno portato e stanno riportando l'Arena Moderno alla sua vocazione di riferimento popolare, luogo di costruzione di comunità, così dai rendere la cultura più accessibile sia per i creatori che per i fruitori.

INFO