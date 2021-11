Un sabato "coSmic" al Teatro Abeliano con Tony Marzolla

Un sabato davvero speciale il 27 novembre alle ore 21:00!

Anzi sarebbe proprio il caso di dire... "coSmic" come il titolo stesso dello spettacolo che Tony Marzolla ha scritto, dirige ed interpreta, in scena al Teatro Abeliano per la rassegna "To the Theatre"

Regia: Antonella Carone, Tony Marzolla

Scene: Bruno Soriato

Decorazione Maschera: Luigia Bressan

Registrazioni Audio: Piero Santoro

Consulenza Scientifica: Astrofisica Elisa Nichelli, Fisico Gianfranco bertone

Con il Patrocinio dell’Inaf (Istituto Nazionale di Astrofisica)

“Perché l’universo non esiste senza di noi, noi siamo il modo con cui l’universo cerca di conoscere se stesso” (Carl Sagan)

Un cerchio giallo per terra e un microfono, a segnare una tipica postazione da conferenza; un attore con l’aspetto del divulgatore e l’eccentricità dello showman. Si parte da quel 1977, quando l’allora presidente americano Jimmy Carter mandò in orbita tramite la sonda Voyager un messaggio rivolto a possibili forme di vita extraterrestre, nel momento in cui gli Stati Uniti marcavano il distacco con i competitor sovietici nella corsa allo spazio…

Da questi elementi prende avvio coSmic, un viaggio vivace nei misteri dell’universo tra cronache del passato, teorie presenti e fantasticherie di aspirazioni future.

Con uno stile leggero e irriverente che richiama la stand-up comedy, Tony Marzolla racconta di questioni scientifiche con chiarezza e semplicità, risolvendo la complessità coSmica in comica: s’addentra nelle nuove frontiere della ricerca e delle missioni spaziali; reinventa scenari scientifici con uno stile giocoso e surreale, tra buchi neri e cunicoli spazio temporali; immagina incontri tra sonde e s’approccia al revisionismo dei Terrapiattisti, costruendo di volta in volta universi ludici dei quali è paladino. Un one-man show divertente e originale che tra battute e visioni fantascientifiche ci ricorda in fondo che questo pallido pallino blu sul quale poggiamo i piedi è l’unica cosa che abbiamo mai realmente conosciuto…

