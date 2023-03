“Blitz” di Cosmo all’Eremo Club di Molfetta

Marco Jacopo Bianchi, in arte Cosmo, fa tappa in Puglia con una data “Blitz” del suo nuovo Club Tour 2023, all’Eremo Club di Molfetta (BA) il 28 aprile.

Un evento per non smettere mai di ballare e celebrare la musica come atto collettivo di unione e libertà.

Biglietti in vendita da venerdì 10 marzo alle 11:00 su Dice.fm e Ticketone.



Come sempre sarà un inno estatico alla vita, alla musica, all'ebbrezza e alla condivisione, per perdersi e ritrovarsi in una dimensione collettiva più autentica e vitale.

COSMO - BLITZ

CLUB TOUR 2023



Venerdì 28 aprile

Molfetta (BA) - Eremo Club

Biglietti disponibili da venerdì 10 marzo su Dice e Ticketone