Sul palco del teatro Barium la cover-band "Uno zero qualunque"

Sul palco del Teatro Barium in data 4 Febbraio 2022 alle ore 21:00, andrà in scena per la prima volta la cover-band "UNO ZERO QUALUNQUE", tributo al grande Renato Zero. NICOLA ANTONACCI con la sua Cover Band canterà le più belle canzoni di Renato, rendendogli omaggio non solo con la sua voce, anche con i costumi così estrosi ed eccentrici, le movenze uniche che lo contraddistinguono da tutti gli altri artisti.

Con la certezza che questo concerto sarà uno spettacolo completo, la voce l’interpretazione e i costumi della tribute band, daranno vita ad emozioni contrastanti come commozione e divertimento per tutti gli spettatori

La sua band è formata da 7 elementi!!!

NICOLA ANTONACCI: voce.

BEA GIANNINI: voce e cori.

GIULIO AMENDOLAGINE: piano, sinth, cori.

LUCIANO CACCIAPAGLIA: basso. BEPI CORRADI. batteria.

SALVATORE TORRIELLO: percussioni.

GIAPIERO DORIA: chitarre.

Per il programma completo è possibile cliccare su questo link: www.mtbproduzioni.com/teatrobarium