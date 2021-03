Cre_Azioni trasferisce sul web Training#1: l’iniziativa per performer e danzatori dalla Cittadella degli Artisti di Molfetta approda su Zoom

Il progettoTRAINING#1 si trasferisce online proponendo un nuovo e ricco palinsesto a partire da sabato 20 marzo. Un’iniziativa nata dalla collaborazione fra l’Associazione Arti Sinespazio 3.0, il Collettivo Magnitudo e Cittadella Degli Artisti - Laboratorio Urbano di Molfetta con l’obiettivo di offrire offre ai danzatori e performer professionisti e semi-professionisti un luogo permanente per l’allenamento e per la ricerca artistica stabile. Lo spazio offerto sarà quello ‘virtuale’ della piattaforma ZOOM attraverso la quale si svolgeranno lezioni con numerosi docenti specializzati in vari ambiti del settore danza.

L’intento è offrire un’opportunità di pratica continua per i professionisti del movimento e delle arti sceniche, organizzando un programma di lezioni dedicate allo studio del corpo e delle tecniche performative che assicurino un ampio ventaglio di approcci stilistici e tecnici nell’ottica di una preparazione artistica completa. Fra i docenti coinvolti, Rosellina Goffredo, Elisa Barucchieri, Vito Iacobellis, Angelo Petracca, Maristella Tanzi, Valeria De Santis, Simona Cutrignelli, I Nuovi Scalzi e Riccardo Fusiello. Ad ognuno dei quali sarà affidato un modulo di 8 ore di lezione per gli iscritti.

TRAINING#1 rientra all’interno di CRE_AZIONI, un progetto di residenza e ricerca artistica itinerante per la produzione, la distribuzione e la formazione professionale permanente nell’ambito delle arti performative contemporanee. Iniziativa sostenuta da Regione Puglia - Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio “Programma straordinario 2020 in materia di cultura e spettacolo”.

Il progetto è rivolto a danzatori e performer professionisti e semi-professionisti. Per accedere alle lezioni è necessario essere in possesso di matricola ex-enpals per i professionisti. Per i semi-professioni l’organizzazione si riserva la possibilità di inserimento valutandone l’esperienza, è possibile prenotare un colloquio conoscitivo che si svolgerà personalmente o in remoto. Per partecipare è necessario compilare il modello d’iscrizione all’associazione e un'autocertificazione attestante il possesso o meno della matricola EX-ENPALS.

La quota di partecipazione per professionisti in possesso di matricola Enpals, è pari a € 30,00 per un modulo da 8 ore di lezione, nonché € 45,00 per 2 moduli da 8 ore di lezione. Per semi-professionisti la quota di partecipazione ammonta a € 50,00 per un modulo da 8 ore di lezione; € 85,00 per 2 moduli da 8 ore di lezione.

Per info e prenotazioni scrivere a org.creazioni@gmail.com specificando nell’oggetto - TRAINING#1 - oppure su WhatsApp (segreteria Ambra Amoruso -Tel. 3401881559, organizzazione Mauro Losapio - Tel. 3474430541).