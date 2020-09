''CreActivity Day '', al Parco Gargasole appuntamento con ''La giornata della solidarietà condivisa''

Domenica 20 settembre dalle 9:30 alle 23:00 si terrà a Bari, presso il Parco Gargasole (via D. Gargasole), nel quartiere Carrassi il CreActivity Day - La giornata della solidarietà condivisa, nell’ambito del progetto ‘Arene Culturali’ del Comune di Bari.

Nel corso della giornata attori, clown e improvvisatori teatrali svolgeranno laboratori per ragazzi, adulti e categorie fragili, mentre in serata saranno proiettati un cortometraggio, degli sketch comici a cura dei ragazzi di Improfficina - scuola di improvvisazione teatrale - sull’uso efficace dei dispositivi di protezione anti-COVID e sulla socialità creativa.

Questi gli appuntamenti della mattina:

Il Piccolo Laboratorio sul clown, a cura di Francesco Casareale con la collaborazione di Salvatore Spaltro e Marianna Gugliandolo, è rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni (massimo 15 partecipanti) e si terrà dalle 10 alle 11.

Il Laboratorio di Espressione Creativa per ragazzi, a cura di Angela Borromeo è rivolto a ragazzi dai 10 ai 14 anni (massimo 15 partecipanti), mentre l’appuntamento delle 10:00 dello stesso laboratorio è riservato a bambini e ragazzi nello spettro autistico, in collaborazione con l’associazione Associazione Deltaenne centro studi neurodiversità.

Nel pomeriggio invece si svolgerà il laboratorio di teatro-terapia, riservato ad adulti, in collaborazione con l’Associazione Parkinson Puglia Onlus, a cura di Angela Borromeo.

Inoltre un’area del parco sarà riservata alle interviste agli over 70, che potranno raccontare ai volontari di Improfficina come hanno vissuto il periodo di confinamento e cosa ha significato per loro il ritorno alla socialità.

Attraverso i laboratori e gli spettacoli serali i partecipanti saranno attivamente coinvolti nella scoperta di un nuovo modo di stare insieme, di vivere gli spazi condivisi, di ripensare la propria fisicità nel rapporto con sé stessi e con gli altri, il tutto rispettando il distanziamento sociale e le misure di sicurezza anti-Covid.

Saranno scrupolosamente osservate tutte le misure di sicurezza anti-COVID-19: distanziamento, misurazione della temperatura all’ingresso tramite termoscanner, gel igienizzante a disposizione in più punti del parco e mascherine obbligatorie.

Per info 347 1769877

Associazione Culturale ‘Teatro Osservatorio’ - via Trento 12, Bari tel. 347 1769877