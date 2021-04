Creatice Camps, online il meeting internazionale per la condivisione del modello di collaborazione tra imprese creative e dell’agro-food

Si terrà online venerdì 23 aprile, alle 18.30, il meeting internazionale per la condivisione del modello di collaborazione tra imprese creative e dell’agro-food.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di Creative Camps, progetto co-finanziato dall’Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) e da fondi nazionali della Grecia e dell’Italia attraverso il Programma Interreg V-A Greece-Italy 2014-2021, che ha come capofila il Comune di Bari e come partner il Teatro Pubblico Pugliese e il Ciheam Bari, per l’Italia, e il Comune di Aigialeia e la Camera di Commercio di Ilia, per la Grecia.

Dopo la felice esperienza degli X-I Labs - Creative Camps Art&FoodExperience, il meeting del 23 sarà una nuova azione del progetto che unisce il settore creativo e culturale con quello dell'agro food: un’idea di cross innovation, strutturata come un’esperienza di arte e gusto che si configura in una vera e propria “cena online” durante la quale i commensali (giornalisti e opinion leader del settore) riceveranno a domicilio un kit comprensivo di prodotti tipici pugliesi e greci per la preparazione delle pietanze.

Per l’occasione lo chef professionista Vincenzo Miracapillo guiderà quindi i partecipanti nell’elaborazione dei piatti indicati nel menu nel corso di un pomeriggio in compagnia, anche se a distanza. Il menu sarà composto da orecchiette fresche condite con cipolla di Acquaviva e pecorino murgiano stagionato, yogurt greco al miele, vino "nero di Troia", ouzo greco.

L’appuntamento sarà arricchito dagli interventi musicali di Barbara Rinero al pianoforte e Francesco Scoditti al flauto, che eseguiranno musiche di Mikis Theodorakis “Tema di Zorba” e “Mirtià” e Nino Rota “Il Soldatino”.