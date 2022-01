Alla Cittadella degli artisti 'Credevo mi amasse' in scena per raccontare il (non) amore violento

Violenze e maltrattamenti, nascoste sotto la patina sporca di un amore non veritiero. Sono i racconti che rivivono domenica 30 gennaio alle ore 20.30 alla Cittadella degli Artisti di Molfetta con Credevo mi amasse, spettacolo a cura della Compagnia Altradanza. Tra passi di danza e la narrazione teatrale di Teresa Ludovico, Domenico Iannone dà ‘voce’ alle donne alle quali le sono state strappate le parole. Parole che gli uomini sostituiscono (spesso), con le mani.

Sul palcoscenico del laboratorio urbano si trasformano in quadri: ogni interpretazione, è una disperata sofferenza muta, taciturna remissività imposta. La condizione è presentata con un’ottica puntata sullo status femminile in posizioni diversificate del vissuto delle donne. Non è una “narrazione” di disagio che Domenico Iannone mette in scena, ma un ben più solido esame delle relazioni interpersonali delle donne con gli uomini, attraverso emozioni dettate da esse senza autocommiserazione, senza l’indolenza di donne “costrette” alla sudditanza da essi. È semmai una riconquista della propria stima che spesso, per amore, resta “congelata” dentro se stesse. ‘Credevo mi amasse’ è parte di un progetto di sensibilizzazione sui legami non necessariamente legati da un sentimento, orientata con una visione educativa di formazione alle generazioni future che equiparino le ancestrali disuguaglianze con la ragione e la riflessione sulla conditio femina futura.

Biglietto intero 12 euro, ridotto 8 euro. Disponibili al botteghino della Cittadella (via Bisceglie 775) e sul circuito Vivaticket.com. Botteghino attivo tutti i giorni tranne il lunedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Per info: 39 3921638782 / info@cittadellartisti.it.

Il programma completo della Stagione 2021.22 in Cittadella sul sito www.teatridibari.it.

Compagnia Altradanza

Credevo mi amasse

regia e coreografie DOMENICO IANNONE

con TERESA LUDOVICO voce recitante

e con SILVIA DI PIERRO, GIADA FERRULLI, DOMENICO LINSALATA, SARA MITOLA, SERENA PANTALEO, MIRIANA SANTAMARIA.

Lighting designer ROBERTO DE BELLIS

Direzione organizzativa GIANNI PANTALEO

Elabora l’argomento. Lo scinde. Refrain di un vastissimo vissuto non più silenzioso e urla una dialettica di genere: sono una donna, l’essere femminile della specie umana.

C’è una distorsione ancestrale alla quale etologi e sociologi non danno risposte.

È primitivo. Forse una interpretazione errata della famosa “costola” sottratta per volere di un Onnipotente e che “isola” la donna a ruolo di compagna per lui perché non fosse solo, che procreasse la sua genìa.

“Serva di tutti, ma schiava di nessuno” è un atto d’amore.

Ma gli uomini l’hanno da sempre fraintesa.

Così Domenico Iannone, dà “voce” alle donne alle quali le sono state strappate le parole. Parole che gli uomini sostituiscono (spesso), con le mani. Ogni “quadro”, ogni interpretazione, è una disperata sofferenza muta.

Taciturna remissività imposta. Iannone spiega il dolore del silenzio.

Le gestualità sono le sue parole e si resta attenti e partecipi perché percepisci quanto i danzatori, non danzano il tormento, ma lo interpretano.

La scelta dei ruoli ad ogni singolo ballerino, rivela uno studio di profonda conoscenza dell’animo. Iannone ha capacità di affidare ad ognuno di loro, la corretta “anima” di ogni donna alla quale è dedicato il balletto.