Volontariato, opportunità per i giovani pugliesi: diventare parte attiva di un network internazionale

Fino al 20 settembre, i giovani pugliesi dai 18 ai 30 anni hanno la possibilità fare volontariato con AIESEC e diventare parte attiva del comitato locale di Bari.

AIESEC è un’organizzazione internazionale presente in più di 100 Paesi e territori nel mondo, interamente gestita da studenti. Promuove un network di scambi internazionali e mira al raggiungimento della pace e dello sviluppo del potenziale umano, sbloccando caratteristiche di leadership tra i giovani tramite esperienze all’estero in contesti stimolanti.

Per candidarsi alle selezioni compilare il modulo al seguente link entro il 20 Settembre 2021: bit.ly/entra-in-AIESECinBari

In AIESEC puoi sviluppare te stesso da un punto di vista professionale e personale e imparare a lavorare in team. Diventa parte attiva di un network internazionale, entra in contatto con nuove culture e migliora il tuo inglese!

È richiesta una disponibilità di circa dieci ore settimanali.

Di seguito i ruoli che si possono ricoprire all’interno dell’associazione:

Marketing e Pubbliche Relazioni si occupa di promozione on line e off line dei progetti di scambio internazionale e cura i rapporti con l’Università e le associazioni locali

Customer experience per i giovani gestisce i progetti di tirocinio all’estero allineandosi con comitati internazionali e occupandosi del supporto ai giovani che partono

Customer experience per partner crea progetti di volontariato sul territorio locale in collaborazione con NGOs e organizzazioni e si occupa del supporto ai giovani che dall’estero arrivano in Puglia.

Maggiori informazioni

https://www.aiesec.it

https://www.instagram.com/aiesecitalia