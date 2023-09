"Creuza de Pria"- Fabrizio De Andrè Tribute in un Concerto Solidale per i Cav (Centri anti antiviolenza) della Romagna - domenica 1 Ottobre ore 20,30 Triggiano (Ba)

L'evento organizzato dal Centro Donna del Comune di Triggiano in collaborazione con la Music School, è un'iniziativa che mira a sostenere la regione della Romagna, colpita da una serie di eventi calamitosi, attraverso la potenza della musica. Il concerto, che avrà luogo il 1° ottobre, è un'opportunità per la comunità locale e gli amanti della musica di unirsi per una nobile causa.



Il "Concerto per la Romagna" rappresenta un'opportunità unica per la comunità e gli appassionati di musica di dimostrare la loro solidarietà nei confronti della Romagna.