Mostre, libri e fantasia nella II edizione di “Criòus - Festival del Fumetto e dell’Illustrazione” ad Alberobello

Tic-Tac…Tic-Tac…Le lancette della creatività e dell’immaginazione scandiscono inesorabilmente i giorni, le ore e i minuti. Manca poco infatti all’inaugurazione della II edizione di “Criòus - Festival del Fumetto e dell’Illustrazione”, promosso dall’Associazione culturale “Chianche di Carta” APS, assieme a “I Presìdi del Libro” di Alberobello, con il patrocinio del Comune di Alberobello. Il Festival si inaugura il 5 aprile alle 19:30 a Casa Alberobello, in Largo Martellotta. La partecipazione è libera.

Dal 5 al 21 aprile 2024 a Casa Alberobello si terranno mostre, masterclass, presentazioni di libri e gruppi di lettura legati agli universi del fumetto e dell’illustrazione. I Professionisti del settore, invitati ad animare la manifestazione, cureranno laboratori sulla realizzazione di manga e fumetti per bambini e ragazzi. Per questa edizione il sottotitolo di “Criòus” (in vernacolo “Curioso”) è “R???????” (ovvero “Ancora”) nell’intento di indicare non soltanto l’ideale continuità con l’edizione precedente, ma di evidenziare il desiderio di accendere nei visitatori di ogni età la curiosità nello scoprire e appassionarsi a queste contemporanee forme letterarie e d’arte.

La manifestazione coinvolge un ricco panel di fumettisti e illustratori, prevede momenti di incontro con autori e disegnatori e stand allestiti dalla casa editrice Ottocervo, dalla libreria Mondadori Point di Alberobello e L’Approdo di Locorotondo.

Segue programma dettagliato.

PROGRAMMA

Venerdì 5 aprile - ore 19:30

Inaugurazione e illustrazione delle mostre a cura di Pierluigi ROTA Editore, Giornalista Fumo di China

Sabato 6 aprile - ore 10:00

Laboratorio di illustrazione a cura di Piero ANGELINI (dagli 8 agli 11 anni, max 25 persone, prenotazione necessaria)

ore 19:30 presentazione del libro

ZOMBIE – ROCKSTAR di Enzo RIZZI con Alfonso Elia e Piero Angelini, dialoga con l’autore Giuseppe SPINOSA

ore 21:00 Spettacolo STORIA DEL ROCK di Enzo e Wladi RIZZI

Domenica 7 aprile - ore 19:30

Presentazione del libro

NUBIVAGO di COMA EMPIRICO dialogano con l’autore gli alunni della 3° AC Liceo Classico Majorana Laterza di Putignano

Mercoledì 10 aprile - ore 10:00

Laboratorio a cura di Gabriele SALAMIDA “Capire il fumetto” (dai 12 anni ai 99, prenotazione necessaria)

Venerdì 12 aprile - ore 16:30

Laboratorio MANGA a cura di

Andrea DENTUTO (max 20 persone, dagli 8 ai 13 anni, prenotazione necessaria)

ore 19:30 Presentazione del libro

MATTEO CONTRO LO SPETTRO AUTISTICO

di Giuseppe SANSONE e di G.O.D. GUARDIANS OF DOOM di Mauro/Phoenix_gx e di Elena/Aneglele dialoga con gli autori Elena CASULLI (tecnico della riabilitazione psichiatrica)

Sabato 13 aprile - ore 10:00

Masterclass di illustrazione con l’autore Francesco CORLI

ore 19:30 Presentazione del libro

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE di Francesco CORLI dialoga con l’autore Cristina ANCONA (storica dell’arte)

Domenica 14 aprile - ore 16:30

Laboratorio KIDS a cura di GRAFITE Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione (dai 7 ai 13 anni, max 20 persone, prenotazione necessaria)

ore 19:30 Presentazione dei libri FANTASMI IN FAMIGLIA di Licia CASCIONE e LA FAME di Federico PERRONE, Maurizio COTRONA, Rolando FRASCARO dialoga con gli autori Piero ANGELINI (illustratore)

Mercoledì 17 aprile- ore 16:30

laboratorio a cura di Gabriele SALAMIDA “Story panel” (dai 6 agli 11 anni, max 20 persone, prenotazione necessaria)

Giovedì 18 aprile- ore 19:30

GRUPPO DI LETTURA

Venerdì 19 aprile - ore 16:30

Laboratorio DEL FUMETTO a cura di Alessio FORTUNATO (dagli 8 ai 13 anni, max 20 persone, prenotazione necessaria)

ore 19:30 Presentazione del libro LO SCUDO DI TALOS con Alessio FORTUNATO, dialoga con l’autore Giuseppe LAMOLA giornalista “GLI AUDACI”

Sabato 20 aprile- ore 16:30

Laboratorio DEL FUMETTO a cura di Gianvito LACATENA (dagli 8 ai 13 anni, max 20 persone, prenotazione necessaria)

ore 19:30 Presentazione del libro

LE INDAGINI DI ANDRÈ DUPIN con Gianfranco VITTI, Fabrizio LIUZZI, Gabriele BENEFICO, dialoga con gli autori Gaia FAVARO (scrittrice)

Domenica 21 aprile - ore 19:30

Presentazione del libro

LONTANO LONTANO con Sebastiano VILELLA dialoga con l’autore Cristina ANCONA (storica dell’arte)

ore 21:00 Spettacolo LE COPERTINE FUMETTO NEI VINILI con Paolo MAZZUCCHELLI

12 MOSTRE di fumetto e illustrazione

visitabili gratuitamente negli orari di apertura del festival.

Presenti lo stand editore OTTOCERVO e le librerie:

MONDADORI POINT Alberobello

L’APPRODO Locorotondo

ORARI DI APERTURA

MATTINA SOLO SU PRENOTAZIONE PER LE SCUOLE

POMERIGGIO dalle 17:00 alle 20:00

LUNEDÌ CHIUSO

INFO / PRENOTAZIONI / LABORATORI

Prenotazione laboratori 329 926 7789

Prenotazioni scuole 329 4017163

info 348 605 8365

INGRESSO GRATUITO

Attivo dal 2009, “i Presìdi del Libro” di Alberobello è da due anni affiancato da“Chianche di Carta APS”, Associazione culturale di educazione alla lettura su tutto il territorio circostante che continua sempre più a moltiplicare i raggi delle sue offerte formative spaziando dai gruppi di lettura alle mostre sonore e di libri di artista, dai corsi di scrittura creativa alla libroterapia, dal book sharing ai progetti didattici rivolti alle scuole di ogni grado.