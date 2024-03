'Crisi e cristiani!' in scena a Bari

AncheCinema e Nuovo Teatro Popolare di Bari presentano

Crisi e Cristiani!

La nuova commedia barese del Nuovo Teatro Popolare di Bari!

Una storia tutta "arrugliata", gag esilaranti e battute a ritmo continuo!

Una commedia degli equivoci da ridere dall'inizio alla fine. Una famiglia strampalata, una coppia di giovani dal futuro incerto e un prete sopra le righe. Tutti in crisi! Perché la crisi è crisi, ma se ridi...poi passa!

Con: Maria Paola Cozzi, Gennaro De Santis, Giovanni Delle Foglie, Rosa Ungaro, Antonella Boccasile, Alessio Abbrescia, Federico De Santis.

Testi e regia: Gennaro De Santis

Direttore di produzione: Alberto Molonia

Locandina di Giuseppe Bottalico

giovedì 11 APRILE 2024 | ore 20.30

Teatro AncheCinema

Corso Italia 112 BARI

BIGLIETTI qui: bit.ly/CRISIE

biglietti disponibili anche al botteghino del Teatro AncheCinema.

INFO SMS/WhatsApp 329 64 99 552

biglietto 10€ + prevendita

N.B. per chi acquista online: NON OCCORRE CONVERTIRE al botteghino la ricevuta di acquisto di VivaTicket che riporta la FILA e il POSTO assegnato. È sufficiente mostrare la ricevuta digitale o cartacea all'addetto all'ingresso della sala di spettacolo.

P? PARCHEGGI a pagamento aperti H24 MetroPark Corso Italia 138 (a 200 metri dall'ingresso del teatro) + GestiPark Battisti

NUOVO TEATRO POPOLARE DI BARI

Il Nuovo Teatro Popolare di Bari (NTP) nasce nel 2017, fondato da Gennaro De Santis, attore, commediografo e regista teatrale, con l’intento di portare un rinnovamento al teatro dialettale barese.

Avendo riscontrato un allontanamento dei giovani dalle tradizioni e dal linguaggio del teatro popolare, la compagnia decide di proporre un'evoluzione sia nella forma che nei contenuti dello spettacolo barese.

Il linguaggio barese è notoriamente molto comico e spontaneo, ma le storie raccontate dagli autori contemporanei sono le stesse da decenni, con canovacci classici e riferimenti nei quali i giovani non si identificano più.



