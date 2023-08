Cristina Donà in concerto a Polignano a Mare

Ritorna Autori, la rassegna di musica che incanta Polignano a Mare. Giunta alla XX edizione, la manifestazione, ideata e curata dall’associazione Insolisuoni, con il Patrocinio del Comune di Polignano, si ripropone come raffinato incontro di musica e natura, nello scenario insuperabile dello scoglio dell’Eremita, offerto dalla Terrazza della fondazione Pino Pascali, a strapiombo sul mare.

Cristina Donà in concerto deSidera tour 26 agosto 2023 sulla Terrazza a mare del Museo Pino Pascali, Polignano a Mare

Autori 2023 rende omaggio alla più ricercata musica d’autore. deSidera è il progetto scelto per la XX edizione della rassegna musicale, punto fermo nell’animazione culturale della provincia di Bari, che ha ospitato, negli anni, numerosi artisti, fra i quali Peppe Servillo, Paula Morelembaum, Nada, Gian Maria Testa, Chiara Civello, Danilo Rea, Sergio Caputo, Rachele Bastreghi, Bobo Rondelli, Raiz, Cristiano Godano, Mauro Ermanno Giovanardi, Teresa Salguerio, Le Sorelle Marinetti, Simona Molinari, Raiz, Diodato, Erica Mou, Radiodervish, John De Leo, Paolo Benvegnù, Radicanto, Ivan Segre-to, Tetes de Bois, Beppe Voltarelli, Colombre, Eugenio Finardi.

Il 26 agosto 2023 a Polignano a Mare (Ba), in un’unica ed esclusiva data, per la XX edizione di Autori, ritorna sul palco Cristina Donà, cantautrice che ha contribuito a definire una nuova stagione del rock di matrice mediterranea. Con il suo collaboratore storico e multistrumentista Saverio Lanza, Cristina Donà articola i molti strati di suoni e timbri che compongono questo spettacolo in un solco cantautorale che sviluppa il linguaggio ormai pienamente riconoscibile della cantautrice lombarda, fondato su solidi classici e brillante – come una stella – di originale genialità. Frutto dell’intesa dei due artisti è l’ultimo album deSidera, il cui tour arriva in Puglia e trova la sua più esatta dimensione sospeso in un continuum spazio-temporale tra natura e storia umana.

Per il presidente di Insolisuoni, Massimo Robert, «è una soddisfazione immensa che Autori abbia compiuto vent’anni di vita e di storia. Questa rassegna nasce per offrire a tutti l’occasione di poter scoprire il mondo della musica d’autore. Per celebrare questo traguardo, il ritorno di un’artista molto cara alla rassegna, già ospite nel 2005, Cristina Donà».

deSidera è uno spettacolo sulle stelle e la loro mancanza, dalla quale nascono i desideri (de sidera) e sui loro moti, fonte di energia. In particolare, in un mondo smarrito, il desiderio di qualcosa che manca, come l’amore, è una forma di ribellione e resistenza, per un nuovo orizzonte possibile. deSidera si presenta come album aspro e multiforme, dai tratti marcati. Dieci canzoni che nascono da un’autoanalisi attraverso la quale si tenta di indagare l’attuale condizione umana come somma di scelte e comportamenti individuali.

Come ogni estate, Autori invita a fondere l’esperienza musicale con il paesaggio naturale, sotto il cielo della Terrazza della Fondazione Pino Pascali, nel pieno spirito della manifestazione, che – nonostante la solida vocazione per un progetto nato per promuovere la musica d’autore – conserva un animo territoriale e familiare unico nel suo genere. Una rassegna che promuove una riflessione culturale singolare lungo la costa Adriatica, a Polignano a Mare, meta turistica tra le più apprezzate in Italia e all’estero, per bellezze naturali, artistiche, prodotti enogastronomici, beni e servizi.

Appuntamento alla XX edizione di Autori, 26 agosto 2023 a Polignano a Mare, per abbandonarsi al flusso musicale e dare ampio respiro alle emozioni, condivise in una intensa esperienza collettiva.

La rassegna Autori è sostenuta con il Patrocinio del Comune di Polignano.

Presidente dell’Associazione Culturale INSOLISUONI, Massimo Robert.

Responsabile organizzativo, Alessandro Messa.

INGRESSO GRATUITO