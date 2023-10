A Molfetta con 'L’estate in cui sparirono i cani' di Cristò Chiapparinoper il fuori cartellone a 4 zampe

Prezzo non disponibile

Nuovo appuntamenti Fuori Cartellone per Conversazioni dal Mare 2023. Il 21 ottobre ore 18, in Piazza Onda del Gran Shopping Mongolfiera una presentazione dedicata agli amici a Quattro Zampe e ai bambini con Cristò Chiapparino, presenta “L’estate in cui sparirono i cani”, Giunti Editore.

Sarà possibile venire alla presentazione, con gli amici a 4 zampe. Cristò Chiapparino sarà intervistato da Marilena Farinola, giornalista di Teledehon.

Tonia trascorre l’estate in campagna, nel villaggio di Martondo, poco lontano da una foresta magica e spaventosa che tutti chiamano Bosco Vecchio. Questa però non è un’estate come le altre: tutti i cani sono scomparsi, a partire dall’amato Napoleone Terzo. Comincia così l’avventura di Tonia e il suo amico Dino, che decidono di andare alla ricerca dei cani spariti. Aiutati da una gazza che sa imitare le voci degli animali e degli uomini e da un vento di nome Matteo, dovranno attraversare il Bosco Vecchio, e scoprire il mistero dei cani scomparsi.