Il PATTO TERRITORIALE NORD BARESE OFANTINO presenta “CRONACHE DEL GRAN CAPITANO”

La Disfida di Barletta raccontata da Gonzalo Fernàndez de Còrdoba sabato 26 e domenica 27 settembre

Giardini del Castello - Barletta



All’interno delle Giornate Europee del Patrimonio 2020, promosse dal Consiglio d’Europa, dalla Commissione Europea e su invito del Ministero dei Beni Culturali, Il Patto Territoriale Nord Barese Ofantino conclude le attività relative al Progetto Triennale “La Disfida di Barletta”, finanziato dalla Regione Puglia e con capofila il Comune di Barletta, presentando la proiezione narrativa intitolata “CRONACHE DEL GRAN CAPITANO” - La Disfida di Barletta raccontata da Gonzalo Fernàndez de Còrdoba.



Dunque un vero e proprio dialogo con la Storia e con l’Europa, una sorta di intervista “impossibile” a Gonzalo Fernàndez de Còrdoba, figura che fece grande la Spagna, il Gran Capitano che elaborò un sistema militare che fece scuola agli eserciti di tutte le nazioni europee e protagonista degli eventi storici che videro il territorio di Barletta, della Puglia e del Sud Italia al centro della Seconda Guerra d’Italia, evento di portata europea. La proposta artistica tende ad esporre i fatti della Disfida contestualizzandoli, dando così allo spettatore una visione ampia e internazionale.



Sabato 26 e domenica 27 settembre alle ore 21:00 presso i Giardini del Castello di Barletta sarà proiettata sulle mura destra e sinistra del castello, “una sequenza che unisce voci narranti, recitanti testi su basi storiche che vede Don Consalvo, (ma anche Prospero Colonna o il Galateo) ripercorrere un antico ricordo, sottolineando – aggiunge il direttore del Patto Territoriale, Marco Barone - i diversi momenti della narrazione in un vero e proprio inno cavalleresco alla memoria storica della città. Domenica 27 alle ore 21:00 si aggiungerà il gruppo “Brancaleone” con un’apertura di sbandieratori e intermezzi dimostrativi di duello a spada.

La proiezione sarà ripetuta più volte, dando così la possibilità di fruizione a un pubblico che si alternerà dalle ore 21:30 alle ore 23:00 e a più riprese.



Hanno partecipato al progetto: Antonio Minelli (direzione artistica, voce narrante), Alessia Carrieri (realizzazione grafica, voce narrante), Marita De Luca, Vittorio Goffredo, Nicola Eboli (voci narranti), Piero Di Trizio (Consalvo da Cordoba in video), Nicola Filannino (Prospero Colonna in video), il m° Carlo Fusca (opere pittoriche in video e in locandina). Si ringraziano: Live Tecnology Service e il gruppo “Brancaleone” di Barletta.

