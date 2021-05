Trofeo Bosco Calmerio, ad Alberobello appuntamento con la stagione pugliese di cross country

Torna il grande ciclismo ad Alberobello. Domenica 9 maggio, la stagione pugliese di cross country fa tappa nella Capitale dei trulli con il trofeo «Bosco Calmerio» organizzato dalla Spes Alberobello con il patrocinio del Comune.

La gara è valevole come quinta prova del circuito regionale Challenge XCO Puglia promosso dalla struttura tecnica fuoristrada FCI Puglia guidata in prima linea da Domenico Del Vecchio.

Giunto alla nona edizione, l’evento si svolgerà nella frazione di Coreggia con partenza alle ore 9.30 e arrivo alle 11.30 (viale Turi, nei pressi dell’hotel Donatello) .

La gara è disegnata su un percorso articolato nello splendido scenario di Coreggia tra boschi di querce, oliveti e mandorleti, nei pressi del canale dell’Acquedotto Pugliese ed è l’unica gara che si snoda su un percorso misto urbano e tra i boschi.

Alla partenza ci saranno circa 350 atleti divisi tra agonisti e amatori. La prova sarà valida anche per il mini circuito per agonisti Fci Puglia We are in Puglia.