Cruci-Verba, concerto dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari in ricordo di Azio Corghi nel Teatro Piccinni di Bari

Mercoledì 5 aprile, alle ore 20.30, nel Teatro Piccinni di Bari, l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari si esibirà in un concerto dal titolo “Cruci-Verba”, in ricordo del musicista e compositore Azio Corghi, scomparso a novembre scorso. Sul palco il maestro Nicola Hansalik Samale, l’ensemble vocale Palazzo Incantato, diretto dal maestro Sergio Lella e la voce recitante di Sax Nicosia.

Il concerto rientra negli eventi promossi dall’ICO di Bari in occasione della Settimana Santa.

Il programma prevede l’esecuzione dei seguenti brani: Elegia e Finale dedicata a Schönberg di Nicola Hansalik Samale (in prima esecuzione assoluta), Medea, Marcia funebre di Giuseppe Piantoni, con orchestrazione di Silvestro Sabatelli (in prima esecuzione assoluta) ed, infine, di Cruci-Verba per voce recitante e orchestra, Lettura e commento da Il Vangelo secondo Gesù di Josè Saramago sopra la Via Crucis di Franz Liszt di Azio Corghi.

Cruci-Verba, è stata scritta nel 2001 e si avvale di una stretta collaborazione artistica tra Azio Corghi e il nobel per la letteratura Saramago, cominciata nel 1984. Lettura e commento procedono separatamente. La prima ha la funzione di un racconto che (all’apparenza) risulta fortemente contrapposto alla descrizione musicale del secondo. L’opera è concepita in forma dialettica: lettura e commento, voce e orchestra, discorso diretto e indiretto. Il che è pure determinato dall’opposizione fra il testo dell’ateo Saramago e la musica del credente Liszt.

(Biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado. Prevendita su piattaforma TicketOne.it).