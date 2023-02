CuciniAMO insieme, il laboratorio di cucina rivolto a pazienti oncologici e oncologiche

Dove Indirizzo non disponibile Santeramo in Colle

Parte lunedì 27 febbraio alle 9:30 presso la sede dell’Associazione Autismo Insieme – OdV, in via Pietro Sette 1 a Santeramo in Colle «CuciniAMO insieme Laboratorio di cucina».



Un progetto del CSV San Nicola in collaborazione con Una rosa blu per Carmela – OdV e gli altri partner del Tavolo di co-progettazione “Salute e benessere”, realizzato attraverso l'Avviso pubblico#Ideattiva 2ª edizione.



Il Laboratorio è rivolto a 20 pazienti oncologici e oncologiche e si tiene a Santeramo in Colle.



è un laboratorio di cucina, gusto del cibo e della compagnia e si propone come una nuova attività terapeutica. I partecipanti realizzeranno le ricette e prepareranno creativamente il piatto in collaborazione con cuochi esperti. Una biologa nutrizionista, inoltre, fornirà consigli pratici e utili per affrontare i problemi alimentari legati alla malattia, all’alterazione del gusto e migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle pazienti.