Weekend all’insegna della cultura e della lettura al Museo Civico “Romanazzi Carducci” di Putignano

Sarà un weekend all’insegna della cultura e della lettura quello che ci aspetta al Museo Civico “Romanazzi Carducci” di Putignano il prossimo sabato 18 e domenica 19 dicembre. Tra la presentazione dell’ultimo lavoro di Giulia Basile e le letture ad alta voce della fiaba “Canto di Natale”, grandi e bambini potranno trascorrere insieme momenti di convivialità nel rispetto delle misure di sicurezza in vigore.

Sabato 18 dicembre l’appuntamento al Museo Civico (piazza Plebiscito) è alle ore 18:00 con Giulia Basile che presenta il suo ultimo libro “La seconda”, Les Flaneurs Edizioni. Un libro che affronta il tema delle relazioni umane, dei rapporti familiari, della lotta per trovare il proprio posto nel mondo.

IL LIBRO

Non sempre è facile relazionarsi in modo sereno ed efficace all’interno di un nucleo familiare. Lo sa bene Filomena che, seconda di quattro figlie, fin da piccola lotta per trovare il proprio spazio nel mondo. Messa in ombra dal caso, sia per essere nata dopo la primogenita, sia per non essere il maschio che suo padre ha sempre desiderato per avere manforte in famiglia e potersi concentrare sulla propria realizzazione, lei impara a sentirsi la Seconda in ogni aspetto della sua vita. Nello studio, nel lavoro e soprattutto nell’amore. Il suo sarà un percorso difficile che però la porterà a conoscere se stessa, i propri limiti e a imparare la più grande lezione sulla vita che chiunque potesse darle. Qual è il vero primo passo da fare per recuperarsi e vivere?

L'AUTRICE

Giulia Basile, laureata in Lettere e in Pedagogia, ha speso la sua vita nella scuola. Dinamica animatrice culturale e sociale, è stata tra l’altro consigliera comunale e sindaca di Noci (Ba) suo

paese natale. Fondatrice dell’Associazione culturale femminile D.A.R.F. e dell’AVIS (Ass.Donatori Sangue) di Noci, è presente in varie associazioni a livello nazionale e internazionale come AIRC, Toponomastica Femminile, Progetto Continenti. Numerose sono le sue pubblicazioni in prosa e in versi.

Domenica 19 dicembre il Palazzo si trasformerà in un luogo magico con “Canto di Natale al Museo”, letture ad alta voce tratte dal celebre libro di Charles Dickens accompagnate dalla musica di “Si Fa Coro” diretto dal maestro Nicola D’Alessandro. Un viaggio nel tempo e fra le stanze del Museo attraverso un classico intramontabile, organizzato in collaborazione con l’associazione culturale La Zizzania. Le performance si svolgeranno a partire dalle ore 17:00 con ingresso ogni 45 minuti. Ticket d’ingresso 3€ adulti, gratis per bambini fino a 6 anni. Accesso previa esibizione del Green Pass e prenotazione alla mail musap@comune.putignano.ba.it.