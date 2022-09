A Modugno è nata la "Poetry art" di Alberto Cramarossa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Tre stili per tre strade. È “Modugno Street Art”, l’iniziativa promossa dall’assessorato alle Attività Culturali che ha l’obiettivo di avvicinare e far conoscere nuove forme di arte e decoro urbano, attraverso attività sul territorio che esaltino i luoghi con interventi artistici e cromatici contemporanei. Qui, in questo evento è nata la "Poetry Art" di Alberto Cramarossa in una delle zone individuate dall’amministrazione comunale per quello che qualcuno definirebbe un ‘attacco d’arte’: l’edificio scolastico “Don Milani” a Piscina dei Preti; L'autore ha di seguito dichiarato: "È un progetto iniziato due anni fa, quando ho deciso di riqualificare le zone vandalizzare della città. Era impensabile che delle scuole elementari, frequentate ogni giorno da bambini potessero avere sulle proprie cinte murarie vandalismi di ogni sorta. Questa volta, per la scuola Don Milani ho scelto un motivo diverso, l'ho chiamato "La Speranza" : due bambini che cercano di comunicare fra di loro, con una bimba che dona una rosa al bambino di fronte a lei. La speranza perché possano tutti gli stereotipi che ci circondano essere capovolti e superati, guardando avanti, guardando all’integrazione e all’inclusività, in una società piena di egoismi e odio ingiustificato. Una rosa rossa su delle pareti grigie con due sagome nere è il simbolo della speranza della rinascita dei valori, degli ideali che ogni persona dovrebbe avere. La speranza di un mondo migliore. La speranza di ritrovare l’amore, qualsiasi cosa si intenda per esso. Di non arrendersi mai, di rinascere sempre, anche quando tutto sembra irrecuperabile. La speranza di essere sé stessi. Perché è proprio l’essere sé stessi che ci rende, orgogliosamente diversi, unici, ognuno a modo suo. Ecco le due poesie dipinte accanto al disegno sono anche loro un monito alla speranza: quella di essere fieri della propria città, di rispettarla e di renderla un posto migliore. Messaggi che, spero, possano essere d’esempio da tutti i bambini che frequentano la scuola elementare Don Milani e non solo. Grazie Marina, amore mio, per tutto il tuo aiuto e supporto quotidiano. Nulla sarebbe stato possibile senza di te. Ringrazio il Sindaco di Modugno Nicola Bonasia e la consigliera Antonella Ventola per avermi dato la possibilità di realizzare quella che io chiamo “Poetry art” e di riqualificare, ancora una volta, un luogo della città utilizzando l’arte, la poesia e il tanto amore che la gente ci ha dimostrato passando dalla scuola. Questo è ciò che ci rende orgogliosi. Questa è la Poetry Art. Questa è La Speranza. " A presentare l’iniziativa, il sindaco Nicola Bonasia: “La street art può essere considerata a tutti gli effetti un’idea innovativa di decoro urbano. Questa iniziativa, che inizialmente riguarderà solo tre piccole porzioni del territorio modugnese, si configura a tutti gli effetti come una vera e propria sperimentazione. Sono fortemente convinto che la riqualificazione urbana passi anche attraverso forme moderne di arte ed espressioni creative, ovviamente circoscritte all’interno di regole precise e indirizzi chiari. È altresì un modo – conclude il sindaco – per stimolare partecipazione, inclusione sociale e rispetto della città in cui si vive”. “È solo il primo dei progetti che l’amministrazione intende avviare in ogni zona della città – spiega la consigliera, Ventola -, al fine di spezzare la monocromia urbana per cambiare volto ai quartieri e dare un significato diverso allo spazio abitato anche con una forte componente sociale”.