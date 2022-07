A Roma premiato il progetto molfettese 'Dipingi la Puglia'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Riconoscimenti a Montecitorio, presso la Camera dei Deputati, a Roma, per Associazione Oll Muvi affermata nel mondo come I Love Molfetta, premiato il progetto: "Dipingi la Puglia" (Painting Puglia). Premiati i “Produttori Stellati” edizione 2022: Molfetta presente. L’incontro, curato dall’Associazione “Puglia Top Quality”, non nuova a questi eventi, si è tenuto a Roma, martedì 28 giugno 2022, presso la prestigiosa sala stampa della Camera dei Deputati, alla presenza di numerosi imprenditori e operatori del settore Export, sia italiani che americani. “Produttori Stellati” è un premio internazionale nato per promuovere e valorizzare il Made in Italy negli USA. Il tema della conferenza è stato “A tutela del Made in Italy di alta qualità per l’estero in particolare gli Stati Uniti”. L’ideatrice di questo importante evento è Giusi Malcangi, Presidente Puglia Top Quality, una realtà impegnata a creare collegamenti di promozione tra Italia e America, che da anni collabora con la società Accent MDR Project Presieduta dalla Italoamericana Daniela Puglielli. La moderazione della conferenza è stata affidata a Gianni Lattanzio, Presidente Confassociazioni International. ”Puglia Top Quality” Sapori Mediterranei, è un’Associazione di produttori che offre, da tempo, supporto alle imprese per l’internalizzazione ed organizzazione di eventi a fianco di enti pubblici e governaitivi a servizio del Made in Italy, con lo scopo di promuovere lo sviluppo delle aziende italiane e del sistema Italia nel suo complesso. Ringraziamo per aver assistito alla conferenza e aver salutato gli ospiti le Onorevoli Fucsia Nissoli Fitzgerald, eletta nella circoscrizione estero, ripartizione nord e centro America, e l’On. Maria Spena, Vicepresidente Commissione permanente XIII Agricoltura. In questo prestigioso contesto sono stati consegnati riconoscimenti ad alcune Eccellenze Italiane che producono e/o promuovono l’alta qualità per l’esportazione verso gli Stati Uniti e per la valorizzazione culturale del Made in Italy a 360°, semplicemente orgogliosi di essere italiani e di tutto quelllo che gli italiani hanno fatto di bello e buono nel mondo. Alle suddette Eccellenze, di cui segue elenco, sono state consegnate originali creazioni in ceramica artistica pugliesi, realizzate dal maestro Agostino Branca, e un attestato di riconoscenza per il loro impegno e il lavoro svolto. Molfetta è stata "premiata" due volte, un primo riconoscimento è stato consegnato a Francesca Amato, terza generazione di emigrazione pugliese negli USA. Oggi Francesca Amato, vive nel New Jersey, a Weehawken, dove lavora presso School District Director of Academic Affairs and Innovation, è molto legata alle sue origini, figlia di emigrati molfettesi valorizza le tradizioni e la cultura italiana negli USA. Importanti le sue collaborazioni con le comunità dei pugliesi e in particolare con l'Associazione Oll Muvi, diversi i progetti condivisi insieme. Nomination anche per Roberto Pansini, Presidente dell’Associazione Oll Muvi iscritta all’albo dei Pugliesi nel Mondo, ideatore del progetto progetto “Dipingi la Puglia” (Painting Puglia) realizzato in terra americana tra New York, New Jersey e Nevada, per una promozione del "turismo di ritorno" verso le future generazioni di emigrati e puntando anche gli americani per un "turismo esperienziale" in Puglia, affermato nel mondo è il brand con cui si identifica nelle varie mission: "I Love Molfetta". Roberto Pansini nel mese di marzo 2022, in occasione delle Galà Annuale delle comunità pugliesi in terra americana ha ricevuto la nomina di International Ambassadors Society Madonna dei Martiri Hoboken USA per il suo costante impegno di promozione e trade-union tra America e Italia. Diverse le eccellenze che in Puglia promuovo e contribuisco alla valorizzazione del "Made in Italy" negli States tra cui: il Dott. Massimiliano Ferrara, ideatore del Columbus International Award, Fondatore e Presidente di Fondazione ITALY, creatore del portale DOVE – Dove Vivo all’Estero, il portale di chi ama l’Italia, e Fondatore e Editore di Italian’s News, il quotidiano on line degli italiani, e Italian’s News Radio; Flavio Domenico Piarulli, Produttore Pugliese di Vino e Olio dell’azienda Piarulli Vino e Olio con sede a Corato in provincia di Bari; Sabbia Auriti Terra Foods importatore italo-americana. Sabbia Auriti, Phd Creo: due aziende La Mozzare e Terra Foods con lo scopo di importare e distribuire i migliori prodotti italiani freschi e secchi gourmet locali nel mercato USA e il suo delegato Stefano Prior; Franca Leporace e Michele Grispino italo-americani, co-fondatori dei Supermercati Altomonte Food. Imprenditori nella promozione dei prodotti italiani d’eccellenza in America. Modello di lavoro: etica e successo commerciale; Fabio Auguadro, esperto conoscitore del settore Food&Wine professional buyer Altomonte Food, infaticabile promotore dell’auentico “Made in Italy” in USA; Prof. Michele Panzarino (Eccellenza Sport e alimentazione corretta) Ricercatore e Docente Universitario si occupa da oltre 15 anni nelle ricerca e formazione per trovare tutte quelle strategie per un reale invecchiamento attivo, autore di numerose pubblicazioni e libri del settore. Nel 2007 ha ideato un nuovo sport lo SKYMANO, che dopo anni di ricerca è stato riconosciuto anche dall’Ente EPS CONI ACSI (2009) e dalla federazione Handball (2022); Eugenie Kunst, imprenditrice agricola che con suo marito Silvio Grigolini geste l’azienda Vulcino, produttrice di olio caninese; Eccellenza italiana con i brand Saecula e Principe, Stefano Anselmi per l’azienda Manexim Trade S.r.l Import-Export; I fratelli Nicola e Raffaele Cirulli, Produttori del Frantoio Oleario Cirulli; Leonardo Bozzi, partner manager di Webidoo SPA consulente per l’export; Carlo Gherardi, Presidente di Palazzo di Varignana srl; Carlo e Cataldo Mininno, imprenditori della Savi Alimentari; Alberico Lemme, Produttore Azienda Sette Gusti srl; Tania Missoni, imprenditrice di successo della Tenuta del Lauro di Locorotondo in Puglia; Mariapia e Lucia Lettini, per la promozione del Made in Italy negli Stati Uniti; Si è trattato non solo di un evento notevole, ma di un’occasione importante e molto utile al fine di tessere rapporti con gli Stati Uniti, fare rete e pianificare rapporti di collaborazione per dare il giusto risalto alle eccellenze italiane nel campo enogastronomico, culturale, artigianale, creativo e ricettivo. 