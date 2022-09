Acquaviva delle Fonti: inaugurata la mostra delle insegne storiche, ingresso gratuito fino a domenica 18 settembre

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

E' stata inaugurata ad Acquaviva delle Fonti la Mostra temporanea delle insegne storiche, alla presenza dell'Assessore Regionale Alessandro Delli Noci del Sindaco di Acquaviva delle Fonti Davide Carlucci e dei rappresentanti della Confcommercio Provincia di Bari-Bat. A tagliare il nastro con particolare emozione i rappresentanti di due imprese storiche del Territorio Il Sig. Plantamura dell’omonima storica attività di Calzature e la Sig.ra Anna Pannaciulli della Profumeria omonima espressione delle insegne storiche di Acquaviva, ad affiancarli una nutrita schiera di colleghi artigiani e commercianti. Per Confcommercio Acquaviva è motivo di grande orgoglio essere riusciti ad organizzare in breve tempo una mostra con cimeli, attestazioni, attrezzi e fotografie di tante attività che da oltre 30 anni ogni giorno svolgono il proprio ruolo di imprese e "assistenti" sul territorio. La mostra allestita nella Sala Angelillo del Comune di Acquaviva delle Fonti sarà aperta al pubblico fino a domenica 18 settembre con ingresso libero. L’evento è stato organizzato in occasione della presentazione della Legge Regionale n. 30/2021 sulle attività storiche e di tradizione della Puglia con la partecipazione attiva dei rappresentanti sindacali territoriali. Il C.A.T. Confcommercio è a disposizione di tutte le imprese con almeno 30 anni di attività per l'invio della domanda alla Regione Puglia per il riconoscimento di impresa storica. Vito Abrusci Presidente Confcommercio Acquaviva delle Fonti ricorda che “Con il marchio “Attività storiche”, la Regione Puglia vuole riconoscere e valorizzare le attività storiche e di tradizione territoriali che costituiscono testimonianza della storia, dell’arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale del territorio pugliese.” “Finalmente – conclude Sandro Ambrosi presidente Confcommercio Bari BAT – una legge, quella regionale che valorizza le attività storiche e di tradizione, con lo scopo di testimoniarne la cultura e la tradizione imprenditoriale del territorio. Si tratta di realtà che hanno costruito la storia del tessuto economico delle nostre città, espressione di valori e impegno e che meritano rispetto, avendo contribuito alla crescita e valorizzazione del territorio”.