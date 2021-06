Al via la prima edizione di Girolibro: raccolta di libri usati per una selezione di scuole di periferia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Dall’8 al 30 giugno laFeltrinelli e Mission Bambini organizzano la prima edizione di GiroLibro: una raccolta di libri usati per bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni, da donare a una selezione di Istituti scolastici di periferie d’Italia con l’obiettivo di ampliarne le biblioteche interne. Nell’anno di pandemia molte famiglie si sono trovate in grave difficoltà economica, facendo fatica a trovare le risorse per arrivare a fine mese: la mancanza di beni di prima necessità ha portato spesso a tralasciare aspetti quali istruzione e cultura. GiroLibro vuole essere un passo concreto per rinnovare l’impegno di Librerie Feltrinelli e di Fondazione Mission Bambini a contrastare la povertà educativa e promuovere una scuola più innovativa e inclusiva, aspetti su cui entrambe le realtà lavorano e collaborano da alcuni anni. Sono 113 le Librerie Feltrinelli di oltre 70 città italiane che aderiscono all’iniziativa invitando i propri clienti tesserati a portare almeno 3 libri usati per bambini e ragazzi in buono stato e ricevere in cambio una Gift Card laFeltrinelli del valore di 5 euro, valida un mese dalla data di emissione. I libri donati sono destinati a Istituti, che comprendono scuole dell’infanzia, elementari e medie, selezionati preventivamente dalla Fondazione Mission Bambini e localizzati in alcune tra le principali città italiane tra cui Milano, Roma, Torino, Genova, Napoli, Palermo. A Bari la scuola beneficiaria è l’Istituto Comprensivo Japigia 1 Verga. A Bari l’iniziativa si terrà nei seguenti punti vendita: via Melo da Bari 119 e via San Caterina. In aggiunta è possibile portare i libri anche nelle librerie Feltrinelli in via Vittorio Veneto 67 ad Altamura e via Noicattaro 2 a Casamassima. Per l’elenco completo delle librerie aderenti: www.lafeltrinelli.it