Alberobello: ritornano anche questa estate le visite guidate

Con il rallentamento delle misure restrittive le guide turistiche di VisitAlberobello hanno predisposto visite guidate a partenza fissa previa prenotazione. Con qualche aggiunta e modifica rispetto alla scorsa stagione, si propongono con esperienza e competenza visite guidate nella città simbolo della Puglia. “La pandemia ha cambiato il nostro modo di fare turismo. – dichiara Mariangela Palmisano, una delle guide di questo progetto e referente per Puglia e Basilicata di GTI – guide turistiche italiane - siamo propositivi e abbiamo ideato itinerari per molti target: dalle famiglie, alle coppie ma anche per turisti che hanno bisogno di qualche attenzione in più rendendo gli itinerari più accessibili. Il nostro desiderio è far visitare in maniera attiva Alberobello. Siamo pronti ad accogliere e ri-accogliere i nostri graditi ospiti guidandoli tra i quartieri dei trulli ma anche oltre facendo scoprire altri aspetti della cittadina che è anche neoclassicismo ma anche un polmone verde del cuore della Puglia”. Appuntamento quindi tutti i giorni! I per servizi guida sono forniti in lingua italiana, inglese e spagnola. Le guide di VisitAlberobello sono comunque disponibili a percorsi personalizzati sia in Puglia che Matera. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero anche whatsapp: 080/8407257 inviare una email: visitalberobello@gmail.com o visitare le pagine social visitAlberobello.