A Bari l'anteprima italiana de 'Il concorso': il pubblico del Bif&st sceglie la locandina

Sarà il pubblico del Bif&st, il Bari international Film Festival, a scegliere il manifesto ufficiale per l'uscita nelle sale italiane del film 'Misbehaviour' (Il concorso) di Philippa Lowthorpe. Il film è stato proiettato nella serata di ieri in anteprima in piazza Prefettura: gli spettatori hanno trovato sulla sedia un volantino con i due possibili manifesti tra cui scegliere. Un'immagine era la locandina utilizzata per il lancio del film in Gran Bretagna, l'altra univa i due frame più importanti del film, che tratta il tema del sessismo e delle lotte per il femminismo nel 1970 attraverso l'occhio delle due protagoniste: una giovane madre attivista e la vincitrice di Miss Mondo 1970, la prima donna di colore a trionfare nel concorso di bellezza internazionale.

Una serata iniziata con un divertente siparietto imprevisto: il presentatore sul palco ha infatti annunciato che il film in visione sarebbe stato 'Figli', interpretato da Valerio Mastrandrea e Paola Cortellesi, lanciando persino il videomaggio di Paola Cortellesi dedicato al pubblico del Bif&st. Errore sistemato poco dopo, quando è stato annunciato il vero film che sarebbe stato proiettato, appunto 'Il concorso'.