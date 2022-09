Si apre la stagione lirica del Petruzzelli: stasera in scena 'Romeo et Juliette'

Parte stasera alle 20.30 la nuova stagione lirica del teatro Petruzzelli con 'Romeo et Juliette' di Charles Gounod. La regia dell'opera, in scena nel capoluogo pugliese per la prima volta, è di Èric Ruf , la direzione orchestrale è affidata a Roberta Peroni.

Lo spettacolo, diviso in 5 atti su libretto di Jules Barbier e Michel Carré e tratto dalla tragedia 'Romeo e Giulietta' di William Shakespeare del 1596, sarà arricchito dalla presenza in palcoscenico del coro del Teatro Petruzzelli e dei danzatori. Stasera il ruolo di Juliette sarà interpretato da Claudia Pavone, Romeo sarà impersonificato da Ivan Magrì. Il regista ha deciso di ambientare le scene fuori dal contesto storico orginale, proiettando il dramma dei due amanti nella realtà contemporanea.

L'opera, prodotta dall'Opéra Comique de Paris, inizierà con un originale prologo, eseguito a sipario chiuso, da tutti i personaggi. Si replicherà il 15 ed il 16 settembre alle ore 20.30, il 17 ed il 18 settembre alle 18.

I biglietti sono acquistabili dal circuito vivaticket, anche attraverso il link predisposto nel sito della Fondazione Petruzzelli.