"Giusto aprire i musei nei festivi, ora serve un piano strategico": l'assessore Pierucci sulle scelte del Governo

Soddisfazione per "l'estensione dell'apertura dei musei anche nei giorni festivi" e per "l'attenzione posta sulla necessità di riaprire i luoghi dello spettacolo", ma arriva anche la richiesta di una strategia a lungo termine per fermare gli 'stop and go' della cultura. È la sintesi dell'incontro, tenutosi in modalità online, a cui ha partecipato anche l'assessore alle Culture di Bari con la Commissione Cultura del Senato, presieduta da Riccardo Nencini. A portare le istanze dalle loro città, c'erano anche i rappresentanti degli assessorati di Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino, Venezia che, insieme ai colleghi di Palermo e Ancona, da un anno costituiscono un comitato informale per affrontare in maniera coordinata le moltissime emergenze del settore. Con loro, anche i colleghi di Roma e Trieste.

Tra le urgenze segnalate, anche una legge ad hoc per i lavoratori del comparto: addetti molto variegati, molto spesso sottopagati, “invisibili” e poco tutelati, che da un anno vivono nell’incertezza più profonda. A questa, come spiega il Comune in una nota, si devono aggiungere garanzie sui ristori e un “fondo cultura” per le città capoluogo in aggiunta ai fondi per le città previsti dal Governo: le grandi città italiane hanno sofferto infatti la chiusura delle attività culturali e di spettacolo nonché il crollo del turismo, e hanno ora un assoluto bisogno di trasferimenti specifici per la rinascita post pandemica. Durante l'incontro, gli assessori hanno anche ribadito la loro disponibilità a costituire un tavolo permanente di confronto tra ministero, commissioni competenti ed enti locali, così da garantire un dialogo costante con le città, vere “antenne” degli ecosistemi culturali complessi e fragili e portavoce delle istanze del territorio.