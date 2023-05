Apulia, mysteries & legends, di Mario Contino. Il folklore pugliese diventa internazionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Apulia, mysteries & legends Questo è il nome con cui viene pubblicata la versione inglese del celebre libro “Puglia Misteri & Leggende” dello scrittore Mario Contino, noto in tutta Italia per i suoi studi sul folklore internazionale e sulle fenomenologie del paranormale. Apulia, mysteries & legends: Popular legends, ancient customs and mysterious places, selected and sought after in the most hidden corners of Puglia. The stories that will follow will not be simple reworkings of popular legends or banal descriptions of places considered "mysterious". The same have been carefully selected and sought after in the most hidden corners of the region, also thanks to the commitment of the Italian Association of Mystery Researchers”. Leggende popolari, antiche usanze e luoghi misteriosi, selezionati e ricercati negli angoli più nascosti della Puglia. I racconti che seguiranno non saranno semplici rielaborazioni di leggende popolari o banali descrizioni di luoghi considerati “misteriosi”. Gli stessi sono stati accuratamente selezionati e ricercati negli angoli più nascosti della regione, anche grazie all'impegno dell'Associazione Italiana Ricercatori del Mistero. Con questo libro (pubblicato da Artebaria Edizioni - 2023) Mario Contino (Lo scrittore del mistero), intende far conoscere tradizioni, miti e leggednde della Puglia ad ogni popolo del mondo, puntando ad informare i numerosissimi turisti che ogni anno affollano la regione.