Dai reading musicali agli spettacoli teatrali, Arene Culturali conclude la sua prima edizione: "Scommessa vinta con 20mila spettatori"

Giunge al termine il cartellone di 'Arene culturali', la rassegna promossa dall'assessorato comunale alle Culture di Bari che nel post pandemia ha permesso di organizzare eventi in tutti i quartieri della città. Iniziative, conclusesi ieri, che spaziavano dal teatro alla musica, dai laboratori per i più piccoli alle presentazioni dei libri, dagli incontri di divulgazione scientifica alle mostre fotografiche, così da incontrare i gusti di tutti i target di pubblico. A tracciare un primo bilancio è stato l'assessore alle Culture, Ines Pierucci: "La pandemia e i tanti giorni di isolamento - spiega - ci hanno permesso di studiare e mettere a punto nuove modalità di attuazione delle politiche culturali nella nostra città che, proprio attraverso le Arene culturali, ha dimostrato una significativa capacità di resilienza. Dai primi giorni di agosto fino alla fine di settembre sono state circa cento le iniziative gratuite che, diffuse in tutti i quartieri e realizzate in totale sicurezza, hanno coinvolto complessivamente circa 20mila spettatori".

Le iniziative in cartellone

Sono tanti gli appuntamenti organizzati in città per Arene Culturali. Dal tango a Japigia alla danza urbana a Madonnella, dalle presentazioni di libri - con Luciano Canfora e Michela di Trani a Barivecchia, Edoardo Altomare a Japigia - ai reading musicali con Nunzia Antonino al Redentore, dalla musica popolare dei Uaragnaun al concerto per pianoforte di Loredana Paulicelli alle rivisitazioni classiche affidate all’ensemble del violinista Francesco Greco, senza dimenticare gli spettacoli dedicati alle famiglie a cura dell’associazione culturale Kubiza all’Arena Kismet e gli spettacoli di Anonima Gr, Vito Signorile all’Arena della Pace e Nico Salatino all’Arena Airiciclotteri. Dai laboratori di divulgazione scientifica nel Planetario alla Fiera del Levante ai concerti jazz di Vince Abbracciante, Paola Arnesano, Fabio Accardi, Giuseppe Bassi, Mike Rubini, Gaetano Partipilo, Antonello Losacco e Francesco Schepisi (solo per citarne alcuni), dalle rassegne cinematografiche organizzate all’Arena Airiciclotteri ai grandi classici di Vito Signorile, Anonima G.R. e Gianni Ciardo, senza trascurare le iniziative per i più piccoli di clown e teatroterapia e gli spettacoli di burattini del Granteatrino Casa di Pulcinella.

Nel parco archeologico di San Pietro, in collaborazione con la Città Metropolitana, si è poi tenuta una straordinaria tappa barese del Locus Festival con le esibizioni di Any Other e Katy Fusco, mentre tra gli altri appuntamenti musicali ricordiamo anche i concerti di Radicanto, Fabio Lepore e il Collegium Musicum e i percorsi alla scoperta dell’Opera che ha visto la straordinaria partecipazione dei maestri Piero Naviglio e Nicola Scardicchio.

