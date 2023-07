Art in Music di Pasquale Colucci - Palazzo della Città metropolitana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Palazzo della Provincia, sala del Colonnato, negli orari di apertura della Pinacoteca, mostra personale “Art in Music” dipinti e colonne sonore di Pasquale Colucci a cura di Patrick Djivas e Shou Kobayashi, dal 7 luglio al 5 agosto 2023 Forme e colori con suoni che richiamano le atmosfere sonore orientali grazie a melodie esotiche, suoni accattivanti, forti, dirompenti, rilassanti e dolci allo stesso tempo. I quadri sono un’esplosione di gioia con richiami all’arte giapponese. Shou Kobayashi (critico d’arte) I quadri di Pasquale Colucci sono un'organizzazione di colori, di forme e di tutta una serie di elementi paragonabili alla musica. Infatti come possiamo definire la musica? Proprio come un'organizzazione di forme, colori ed elementi, solo che al posto del colore c'è il suono, al posto degli elementi ci sono le note, e così via. E' un discorso che scorre su binari paralleli. Raramente un pittore riesce ad esprimersi in musica. Ci sono musicisti che si interessano alla pittura, però Pasquale lo fa in un modo particolare, perché la pittura per lui non è solo una piccola parte della sua vita, non è paragonabile ad un hobby, ma è diventata una vera professione, un qualcosa che riempie la sua vita e quella di tante persone, perché guardando le sue opere riesce sempre a toccare le corde giuste. Io non sono un grande intenditore di arte però quando guardo un quadro di Pasquale ho sempre sensazioni positive, riesce a smuovere l’organizzazione del mio cervello, questa cosa mi sembra molto bella. Un giorno abbiamo avuto un'idea insieme, anche perché ci conosciamo da tantissimi anni. Allora mi è venuto in mente di chiedergli: ''La musica che componi da tanti anni perché non l'applichiamo assieme a questi quadri che tu stai facendo? Adesso che è diventato il tuo mestiere primario, la cosa può rendere ancora meglio''. E fu così che Pasquale ha cominciato a scrivere musica ispirandosi ai suoi quadri, magari ad uno in particolare. Allora abbiamo anche avuto modo di dare una forma e soprattutto un titolo a questa situazione che è “Art in Music”. E' molto chiaro ed evidente come significato, e dipinge molto bene la figura di Pasquale Colucci oggi. Il suo essere musicista pittore oppure pittore musicista: non si capisce bene quale dei due prenda il sopravvento sull'altro. Personalmente amo moltissimo la sua pittura e mi fa piacere ascoltare la sua musica che a volte è rilassante, a volte è più dura, ma anche intrigante. Ed è la colonna sonora perfetta dei suoi quadri che sono proprio rilassanti, intriganti e duri allo stesso tempo. Non so come faccia, ma è bello così. Patrick Djivas (compositore e musicista della Premiata Forneria Marconi PFM)