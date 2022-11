Produzioni musicali e concerti finanziati per 600mila euro: pubblicati cinque nuovi bandi 'Puglia Sounds 2023'

Cinque nuovi bandi finanziati con 596mila euro totali per rilanciare il mercato discografico pugliese. È questo l'obiettivo dei 5 nuovi avvisi pubblici regionali 'Puglia Sounds Records 2023' che coinvolgeranno l'intero settore dell'entertainment musicale. I finanziamenti saranno fruibili per progetti che si svilupperanno dal 10 gennaio al 30 giugno del prossimo anno.

Gli avvisi pubblici sono diretti artisti, operatori, etichette discografiche, produttori, agenzie di booking, organizzatori di concerti, festival che rientrano in Puglia Sounds Plus 2023, la linea di intervento di Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato dal Teatro Pubblico Pugliese che dal 2020 sostiene il comparto musicale. I bandi 'Puglia Sounds Record 2023', 'Puglia Sounds Producer 2023', 'Puglia Sounds Tour Italia 2023', 'Puglia Sounds Export 2023' e 'Puglia Sounds Export 2023', rientrano nel piano speciale di sostegno 'Custodiamo la Cultura' avviato dalla Regione Puglia per sostenere le filiere che trainano il turismo.

I cinque avvisi stati pubblicati online, sulla sezione dedicata del portale Puglia Sounds e riguardano nel dettaglio lo sviluppo dell'intero settore musicale, dalla produzione di dischi fino alla realizzazioni di concerti e fiere del settore.

"I nostri bandi sono un modello a livello nazionale e un caposaldo della nostra attività che si esprime attraverso il sostegno al settore musicale pugliese - dichiara il coordinatore artistico di Puglia Sounds e Medimex, Cesare Veronico – in questi anni Puglia Sounds Plus si è dimostrata una risposta efficace alle richieste del settore, con risultati quantitativi e qualitativi importanti. Con questi cinque bandi investiamo 600 mila euro per accompagnare il settore a 360 gradi nei primi sei mesi del 2023, dalla produzione alla circuitazione. E rispetto alla circuitazione vorrei segnalare che il bando Tour Italia quest’anno prevede una quota parte di date da realizzare in Puglia, un modo per favorire la programmazione musicale sul territorio".