“Bari è”… in mostra a Roma

Mostra Fotografica a cura di Doralisa D'Urso di Itinerari di Luce Un bellissimo affresco, fotografico e umano, dipinto da 17 sensibilità diverse che hanno raccontato emozioni, suggestioni e sentimenti. La mostra fotografica, a cura di Doralisa D’Urso della scuola di fotografia Itinerari di Luce, sarà ospitata negli spazi del Wire Coworking nel cuore del quartiere Ostiense. “Bari è…un progetto che ho curato con immenso amore, con lo stesso amore con cui questo viaggio on the road nel capoluogo pugliese è stato pensato, immaginato e vissuto. Il mio immenso grazie va a tutti gli autori: Francesca Argenio, Micaela Benati, Daniela Benedetti, Marco Berliocchi, Nazareno Cartuccia, Simonetta Ceraudo, Cristina Corsi, Antonio De Marco, Gianfranco Lo Giudice, Piero Martini, Maria Mirarchi, Irene Monti, Elisabetta Nottola, Maria Grazia Petruzzelli, Ernesto Sarcone, Cristina Ulisse, Will Weber. La loro passione e il loro entusiasmo sono stati il cuore pulsante di “Bari è”, spiega Doralisa D’Urso. Perché Bari è così. Una carezza del vento che arriva dal mare. Che fa socchiudere gli occhi, e fa sognare. La mostra sarà visitabile fino al 29 Settembre presso il Wire Coworking in Via Baccio Baldini 12 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00. Ingresso gratuito.