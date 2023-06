'Bari grande amore. ricomincio dalla D, verso il grande sogno' editato dalla Nuova Palomar. Il libro di Ylenya Cassano sarà presentato venerdì 16 giugno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Chi non ricorda la stagione fallimentare della squadra del Bari, quella data il 31 luglio 2018 resterà purtroppo nelle pagine della storia della SSC Bari. Da quel giorno la società rilevata dalla famiglia De Laurentis ha dovuto ricostruire ripartendo dalle macerie, dai campi polverosi della serie D e sconosciuti alla platea biancorossa. Il nuovo Bari riparte dal campionato di Serie D a cui partecipa per la terza volta nella sua storia e dal quale era assente da 64 anni, più precisamente dalla stagione 1953-1954. Il sindaco di Bari Antonio Decaro cedette quel 31 luglio 2018 il titolo sportivo della città alla "Società Sportiva Calcio Bari S.S.D.", costituita dalla Filmauro di Aurelio De Laurentis. La presidenza venne affidata al figlio Luigi De Laurentis, allora il nuovo allenatore fu Giovanni Cornacchini. Ma questa è storia oggi il Bari celebra una stagione cadetta ad altissimi livelli, conclusasi qualche giorno fa. Ylenya Cassano tifosissima biancorossa, racconta le cinque stagioni De Laurentis, in un libro scritto in collaborazione con Vincenzo de Rosa figlio dell’ex calciatore Gigi De Rosa, nel libro “Bari Grande Amore. Ricomincio dalla D, verso il grande sogno” editato dalla Nuova PALOMAR. Un volume ricco di storie, di facile e scorrevole lettura, che sarà presentato venerdì 16 giugno alle ore 17:30 nella sala consiliare del Comune di Bari dalla giornalista Patrizia Camassa. Intervengono i giornalisti Franco Cirici, Michele Salomone Giosuè Monno, Domenico Brandonisio, Vincenzo de Rosa e l’ex calciatore biancorosso nonché opinionista sportivo Salvatore Guastella che hanno collaborato alla stesura del libro con delle testimonianze e considerazioni, e Vincenzo de Rosa. Sarà presente anche l'editore Ninni Cosma “Il mio libro – spiega Ylenya Cassano – nasce dal grande amore verso i colori biancorossi e racconta della rinascita di una squadra e di un intera città, grazie non solo all'operato dei 3 uomini della svolta, il Presidente Luigi De Laurentis, il Direttore Sportivo Ciro Polito e il Mister Michele Mignani, la cui intervista viene riportata nel volume, ma soprattutto all' amore incondizionato di un'intera città e dei supereroi del Sannicola. Lo definirei un gesto d’amore e di gratitudine verso tutti loro. Un ringraziamento voglio rivolgerlo a tutti coloro giornalisti ed ex calciatori che hanno dato il loro contributo nelle pagine del libro.”