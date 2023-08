? Scopri la millenaria storia di Bari con "Bari Sotto la Città"! ?? Sabato 05, ore 18.30, ti aspettiamo per un emozionante percorso tra i segreti sepolti del passato. ??

? Non perderti la sequenza archeologica della città, perfettamente conservata nei sotterranei della Cattedrale di S. Sabino e nella chiesa diruta di Santa Maria del Buonconsiglio. Un'esperienza unica nel suo genere!

? Il costo dell'evento è di soli 10 euro, cui si aggiungono solo 3 euro di ingresso ai sotterranei. Un'opportunità imperdibile a un prezzo accessibile!

? Il punto d'incontro è in Piazza Odegitria, presso la Cattedrale. Quindi, preparati per un viaggio attraverso il tempo e le meraviglie nascoste di Bari.



